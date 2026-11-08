¿Cepillarse muchas veces al día desgasta el esmalte? Importa más cómo y cuándo se hace

Cepillarse después de cada comida, o incluso más veces, es un hábito que muchas personas asocian con una boca más sana. Sin embargo, la evidencia disponible indica que más no siempre significa mejor. El cepillado sigue siendo indispensable, pero repetirlo con demasiada fuerza o en el momento equivocado puede contribuir, con los años, al desgaste del esmalte.

La Asociación Dental Americana (ADA) aconseja cepillarse al menos dos veces al día, durante dos minutos cada vez y con pasta con fluoruro. El objetivo es eliminar la placa, la película de bacterias que produce ácidos capaces de atacar el esmalte y que, con el tiempo, causa caries y se endurece hasta formar sarro.

¿Hay riesgo real para el esmalte?

La respuesta corta es que el riesgo existe, pero depende de varios factores. Una revisión sobre el papel de la higiene oral en el desgaste dental, publicada en 2014 en el libro Erosive Tooth Wear: From Diagnosis to Therapy, concluye que los beneficios de la higiene habitual superan ampliamente sus posibles efectos secundarios. También advierte que el cepillado excesivo puede resultar perjudicial, sobre todo en dientes que ya presentan erosión.

El mismo trabajo señala que la frecuencia, la fuerza y la dureza del cepillo actúan como cofactores del desgaste, es decir, que rara vez explican el problema por sí solos. Según los estudios de laboratorio que recoge, la abrasión depende principalmente de la abrasividad de la pasta dental, mientras que el cepillo modifica ese efecto. Estos resultados, sin embargo, no siempre se trasladan de forma directa a lo que ocurre en la boca.

El momento también cuenta

El mayor peligro aparece cuando el cepillado se combina con ácidos. Los cítricos, los jugos y los refrescos ablandan temporalmente el esmalte, que queda más expuesto a la fricción. Por eso, varias instituciones de salud recomiendan esperar antes de cepillarse después de consumirlos. El plazo sugerido varía entre 30 y 60 minutos según la fuente. Mientras tanto, enjuagarse con agua ayuda a limpiar la boca.

El desgaste no se limita al esmalte. Un cepillado agresivo también puede irritar las encías y favorecer su retracción, lo que deja expuesta la raíz, más blanda y sensible que el esmalte.

Recomendaciones para un cepillado seguro

Cepillarse al menos dos veces al día, por la mañana y antes de dormir, durante dos minutos.

Usar un cepillo de cerdas suaves y pasta con fluoruro.

Aplicar movimientos suaves, sin presionar ni frotar con fuerza.

Esperar entre 30 y 60 minutos tras consumir alimentos o bebidas ácidas, y enjuagarse con agua mientras tanto.

Limpiar a diario entre los dientes con hilo dental u otro dispositivo interdental.

Acudir periódicamente a revisión odontológica.

Quienes deseen cepillarse una vez más, por ejemplo, tras el almuerzo, pueden hacerlo con suavidad y respetando el tiempo de espera si consumieron algo ácido. Las personas con sensibilidad dental, encías retraídas o signos de erosión deberían consultar a su odontólogo, que podrá indicar una rutina y unos productos adecuados a su caso.

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