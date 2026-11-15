El papa León XIV se despide de Chiclayo y pone rumbo a Cusco en un día en que recorrerá varias ciudades peruanas

El papa León XIV se despidió este domingo (15.11.2026) bajo la lluvia de la ciudad peruana de Chiclayo, donde ejerció de obispo durante casi nueve años, y puso rumbo a Cusco, la siguiente parada de su visita de seis días a Perú, en una maratónica jornada que incluye viajes a la altura de los Andes y a la calurosa selva Amazónica, continuando la gira por América Latina que lo llevó previamente a Uruguay y Argentina.

Al salir de la Residencia Episcopal de Chiclayo, donde ha pernoctado igual que lo hacía cuando era obispo de la ciudad, se dirigió a la gente concentrada que esperaba bajo la lluvia desde la madrugada ver por última vez al misionero que llegó a Perú hace cuarenta años y que ahora ha vuelto convertido en Papa. Desde Cusco, la antigua capital del imperio incaico, posteriormente viajará en la tarde a la ciudad amazónica de Pucallpa.

“Que Chiclayo sea siempre capital de la amistad, pero sea también una ciudad, una provincia, una tierra de fe, de devoción, de fidelidad”, dijo León XIV sobre su tierra adoptiva, en la que se ha reunido también con víctimas de abusos en la Iglesia. Al llegar a Cusco hará un recorrido en ‘papamóvil’ hasta llegar a la fortaleza inca de Sacsayhuamán, ubicada en la parte alta de la ciudad, donde encabezará a las 10:30 (15:30 GMT) un Encuentro con los Fieles y Representantes de la Piedad Popular.

Una agenda apretada

Acto seguido, a las 11:45 (18:45 GMT), León XIV bajará a la plaza mayor de Cusco, donde se encuentra la catedral y la basílica de la ciudad, para rezar desde el centro de la capital de los incas el ángelus que tradicionalmente realiza desde la Plaza de San Pedro, del Vaticano. Ahí mismo entregará un sudario al Señor de los Temblores, el patrón de la ciudad.

En Cusco subirá aún unos cientos de metros más para llegar a Saqsaywaman, una imponente fortaleza precolombina de piedras gigantescas, donde se reunirá con agrupaciones que cultivan tradiciones religiosas populares.

En la calurosa Pucallpa mantendrá a las 15:00 (20:00 GMT) un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, para seguidamente visitar la catedral y ofrecer una multitudinaria homilía en la Villa Deportiva Regional de la Ciudad. Tras la misa en Pucallpa, en la que se esperan decenas de miles de asistentes, el Papa volará a Lima por la noche, donde el lunes sostendrá una última ceremonia masiva: una liturgia que servirá de despedida para el país al que llamó su “patria”.

La visita del papa a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.

lgc (efe, afp)