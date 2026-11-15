Irán reivindica haber atacado con drones una base militar estadounidense en Baréin

Irán afirmó este domingo haber atacado con drones una base estadounidense en Baréin, blanco frecuente de ataques desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio. Se escucharon sirenas de alarma y las autoridades publicaron varios mensajes de alerta en las redes sociales pidiendo a la población que se dirigiera a un lugar seguro, aunque sin precisar el origen de la amenaza y sin confirmar aún el ataque.

Posteriormente, se escucharon explosiones de madrugada. En un mensaje publicado en X, el Ministerio del Interior de Baréin instó a “los residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir la información a través de los canales oficiales”. Poco después, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron que habían atacado una base militar estadounidense. “El sistema de radar de defensa antiaérea estadounidense de la base de helicópteros de Al Riffa, en Baréin, fue atacado por seis drones pertenecientes a la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucinaria Islámica”, indicaron estos en un comunicado publicado en Telegram.

El Ejército de Baréin, en un comunicado, afirmó haber interceptado todos los ataques aéreos “antes de que alcanzaran sus objetivos”. El viernes, la Guardia Revolucionaria ya habían reivindicado un ataque contra un sistema de radar estadounidense en Baréin, el primero contra un país del Golfo desde principios de septiembre. Por su parte, el Ejército estadounidense aseguró haber interceptado y derribado los dos drones lanzados por las fuerzas iraníes.

Nuevas amenazas de Irán

Irán volvió a amenazar este domingo con ampliar el alcance geográfico de la guerra si Estados Unidos lanza nuevos ataques contra el país y advirtió de que las consecuencias de una nueva escalada militar afectarían a muchos, después de que ya advirtiese el jueves con atacar bases estadounidenses en Europa.

“Si esta vez los estadounidenses cometen un error, serán la capacidad y la voluntad de las Fuerzas Armadas iraníes las que determinen la extensión geográfica del campo de batalla, y no los deseos ni la voluntad de Estados Unidos”, advirtió el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en un discurso ante la Cámara. El país renovó ayer también sus advertencias contra los buques que intentan atravesar el estrecho de Ormuz.

Baréin, que alberga una importante base naval estadounidense, es uno de los países del Golfo que ha sufrido numerosos ataques de Teherán desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los bombardeos estadounidense-israelíes contra Irán el 28 de febrero. Desde septiembre se observa una tregua en los combates.

lgc (afp, dpa, efe)