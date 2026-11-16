Clima de hoy en Dallas para este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 63 grados Fahrenheit (17ºC). La probabilidad de lluvia será del 3% y tendremos pocas nubes. Además, se estiman ráfagas de viento de hasta 4.35 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:58 h y se marchará a las 17:26 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se prevén pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 45 y los 68 grados Fahrenheit (7 y 20ºC). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes por excelencia con más porcentaje de lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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