Houston: el tiempo para hoy lunes 16 de noviembre

El clima en Houston, Texas, para este lunes 16 de noviembre llegará con cielos prácticamente cubiertos. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 61 y 4 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer ocurre a las 06:47 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 17:25 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 11.18 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La media de temperatura en Houston varía entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Por su cercanía al Golfo de México, los valores de humedad de la ciuda de Houston suelen ser altos. Concretamente, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que no es beneficioso para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

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