Este martes 17 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 68 grados Fahrenheit (20ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y tendremos nubes escasas. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 4.35 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 46 grados Fahrenheit (8ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 3.73 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:59 h y se marchará a las 17:25 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 52 y los 70 grados Fahrenheit (11 y 21ºC). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más temido en cuanto a calor en Dallas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes por excelencia con más porcentaje de lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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