Horas después de lanzar su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, Vladimir Putin reunió a los hombres más ricos de Rusia en el cavernoso salón Yekaterininsky del Kremlin.

Más de treinta personas se agruparon junto a una pared, con mascarillas debido a la pandemia de Covid. Un periodista ruso las describió como “pálidas y con aspecto cansado”.

Al entrar, Putin se sentó al otro lado del salón, creando una gran distancia entre él y los empresarios. Como de costumbre, no llevaba mascarilla.

Utilizando su lenguaje habitualmente críptico, dijo que esperaba que apoyaran la guerra.

“Me gustaría pedirles que demuestren comprensión ante lo que está sucediendo”, dijo, “y que trabajen junto con el gobierno para encontrar las herramientas que apoyen la producción, la economía y el empleo”.

En el video de la reunión publicado por el Kremlin, ninguno de los multimillonarios invitados pronunció palabra.

Ese silencio se ha convertido en una característica de los superricos rusos.

Durante las décadas de gobierno de Putin, aprendieron que el precio de alzar la voz podía ser muy alto.

En 2003, el magnate petrolero Mikhail Khodorkovsky, el hombre más rico de Rusia en aquel entonces, quien financiaba a varios grupos de oposición, acusó a Putin de presidir sobre una corrupción desenfrenada.

Pasó los siguientes diez años en prisión, condenado por evasión fiscal, fraude y malversación de fondos, una advertencia para otros posibles críticos. Él negó los cargos.

ALEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK/AFP via Getty Images: El silencio de los empresarios rusos en una cumbre del Kremlin con Putin en 2022 quizás demostró su temor al presidente.

Y aunque alguno de los magnates se opusiera a la guerra, solían guardarse sus opiniones para sí mismos.

Pero incluso en ese silencio, se oyen murmullos: algunos miembros de la otrora poderosa élite empresarial rusa parecen imaginar una Rusia sin Putin.

Se preguntan si, una vez que el presidente deje el cargo o muera, el país podría parecerse más a como era en la década de 1990 -cuando los oligarcas disfrutaban de los frutos del poder- o incluso si podría afianzarse una política más saludable.

El periodista Arkady Ostrovsky, un destacado observador del Kremlin en el periódico The Economist, que recientemente pasó horas entrevistando a uno de los hombres más ricos de Rusia, siente que se está produciendo un “cambio político histórico” en cuanto a cómo los ultrarricos ven el futuro del país.

Magnates inquietos

El colapso de la Unión Soviética en 1991 dio origen a una nueva y poderosa fuerza en el panorama político interno: personas que aprovecharon el fin del comunismo y se enriquecieron extraordinariamente, y que luego quisieron controlar a los políticos para su propio beneficio.

Se les denominó “oligarcas”, término que en griego antiguo significa “los pocos que gobiernan”. Tenían dinero, lo que en aquel entonces significaba poder.

Esta época de los turbulentos años noventa fue cuando los llamados “nuevos rusos” irrumpieron en escena. Grandes empresas estatales quedaron al alcance de cualquiera, y hombres con los contactos adecuados se convirtieron en millonarios -incluso multimillonarios- casi de la noche a la mañana.

La corrupción se extendía, el amiguismo campaba a sus anchas y los asesinatos por encargo eran frecuentes.

Pero casi inmediatamente después de ser elegido presidente por primera vez en el año 2000, Putin sometió a los oligarcas.

Tenía poco interés en compartir el poder con nadie más. Podía permitirse el lujo de enfrentarse a los multimillonarios porque la economía rusa se estaba recuperando y el gobierno central se estaba fortaleciendo.

NurPhoto/NurPhoto via Getty Images: Algunos oligarcas desarrollaron un estilo de vestir distintivo en la década de 1990, como luego satirizó este artista de San Petersburgo.

Bill Browder, un financiero que fue el mayor inversor extranjero en Rusia y al que se le prohibió la entrada al país en 2005 tras hacer campaña contra la corrupción, afirma que los magnates rusos se acobardaron y se doblegaron ante Putin, por ejemplo, en el foro económico de Davos, en los años previos a la guerra, cuando todavía eran bienvenidos allí.

“Recuerdo haber visto a oligarcas paseándose como si fueran dueños del lugar, individuos arrogantes y seguros de sí mismos. Y entonces apareció Putin, y fue asombroso ver cómo estos individuos, supuestamente machos alfa con esteroides, se convirtieron en niños sumisos, casi desesperados”, declaró a la BBC.

Desde el estallido de la guerra en 2022, el Kremlin ha mantenido a raya a los empresarios más ricos de Rusia con una política implacable de premios y castigos.

Los críticos de la guerra han visto confiscados sus bienes, mientras que los leales han sido recompensados con lucrativos contratos gubernamentales para la guerra: hoy en día hay más multimillonarios rusos que nunca (155 en total, según la revista Forbes). Su riqueza colectiva ha alcanzado un nuevo máximo de casi US$700.000 millones.

Pero incluso para aquellos magnates que se han mantenido leales y han sido recompensados, todo ese dinero no parece hacerlos felices. Algunos empiezan a impacientarse.

¿Autocracia, oligarquía o democracia?

Sus miles de millones ya no rinden como antes: a nivel nacional, no pueden comprar mucha influencia política.

“En este juego no tienen cartas”, afirma el político y analista exiliado Dmitry Nekrasov. “Son ricos porque tienen alguna relación con Putin, no al revés”.

Y fuera de Rusia son marginados debido a las sanciones occidentales impuestas a Rusia tras su invasión a gran escala.

“Los tratan como a delincuentes de poca monta. No pueden volar en sus aviones privados. Sus yates no pueden atracar en los mejores puertos de Europa. Debe ser terrible y humillante para ellos”, afirma Browder, el declarado crítico de Putin.

Así pues, discretamente, algunos empiezan a preguntarse qué ocurrirá cuando Putin abandone la escena política. Eso es lo que me comentan analistas bien informados, inmersos en el mundo de estos magnates.

No hay perspectivas inmediatas de la salida del presidente, ni motivos para pensar que su salud sea delicada.

Sin embargo, Putin, quien cumplió 74 años el mes pasado, ha servido en el Kremlin durante un cuarto de siglo; en Moscú saben que su salida llegará algún día.

Cuando Reuters le preguntó el año pasado si tenía intención de permanecer en el cargo hasta 2036, fecha en que finaliza su mandato constitucional, Putin respondió: “Solo Dios sabe si gozaremos de la salud suficiente”.

CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images: Uno de los oligarcas más destacados de la década de 1990 fue Boris Berezovsky, quien se enemistó con el Kremlin y vivió sus últimos años en el Reino Unido.

Si Putin renunciara o muriera en el cargo, el primer ministro, Mikhail Mishustin, asumiría el poder. Sin embargo, Mishustin no ha mostrado ambiciones presidenciales (probablemente por eso fue nombrado). Esto crearía un vacío de poder.

Si esto ocurre, los expertos en Rusia con los que he hablado prevén varios escenarios posibles.

Algunos en Occidente, y sin duda también en Rusia, abrigan la esperanza de que la democracia florezca en una Rusia post-Putin, con un gobierno liderado por el pueblo, en lugar de por una nueva camarilla de oligarcas o un único autócrata.

Sin embargo, según los analistas, este parece ser el camino menos probable. Las principales instituciones democráticas se han visto debilitadas o destruidas durante el mandato de Putin.

“Rusia está tan acostumbrada a la violencia que se ha desacostumbrado a los procedimientos democráticos convencionales”, afirma Alexandra Prokopenko, periodista y analista rusa exiliada.

Otra vía es una mayor autocracia. Una figura diferente podría reemplazar a Putin y continuar con su cultura de represión. Pero Prokopenko cree que no se trataría de otra dictadura autoritaria, al menos no de inmediato.

Estas cosas llevan tiempo, afirma: al principio, el sucesor de Putin sería más débil que él y contaría con menos recursos.

Y luego está la tercera opción: que los magnates reafirmen su poder y Rusia regrese a un sistema similar al de la oligarquía de los años noventa.

De “jefe” a “abuelo”

Dmitry Nekrasov, exasesor del Kremlin y político de la oposición que ahora vive en el exilio, afirma que, en este escenario, el país estaría gobernado por un puñado de poderosos clanes de élite aliados con intereses empresariales.

Esta última opción, por supuesto, es la que muchos magnates desean. “Quieren volver a una época en la que se les escuchaba, en la que no se les despojaba de sus bienes y en la que entendían las reglas del juego”, afirma Prokopenko, quien ha dedicado mucho tiempo a hablar con las personas más ricas de Rusia.

Aunque su poder se ha visto seriamente mermado desde la década de 1990, aún vale la pena escuchar a los magnates: dada su inmensa riqueza, parece probable que tarde o temprano intenten reafirmar su influencia política.

Según Nekrasov, el político exiliado, algunos ya están intentando entablar amistad con los funcionarios de seguridad o ministros adecuados.

Sin embargo, afirma que dar un paso más allá es demasiado peligroso.

Vladimir Smirnov SPUTNIK/KREMLIN POOL/EPA/Shutterstock: Putin ha mantenido a los magnates bajo control con una despiadada política de zanahoria y palo desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

De acuerdo con Nekrasov, el comportamiento de los magnates en los próximos años dependerá en parte de su situación financiera.

Quienes dispongan de abundante liquidez tendrán mayor confianza para “jugar a la política” y posicionarse estratégicamente, preparándose para un país post-Putin. En cambio, aquellos cuya riqueza dependa de contratos estatales o del favor del gobierno sentirán demasiado temor ante la posibilidad de perderlo todo.

Prokopenko afirma que ya se ha notado un cambio en la forma en que los empresarios hablan de Putin.

Antes lo apodaban “Nachalnik” (que se traduce como “jefe”), “Perviy” (“primero”) o por sus iniciales “VV”, todos apodos que denotaban cierto respeto. Ahora lo llaman “Ded”, con lo que Prokopenko describe como “un desdén”. “Ded” se traduce como “viejo” o “abuelo”, un nombre mucho menos reverente.

Según ella, algunos rusos adinerados anhelan un “regreso de la política a la vida de la gente”, con menos represión, mayor libertad de expresión y una competencia más sana entre partidos y políticos.

Pero, agrega, por el momento tienen demasiado miedo de que eso suceda debido al ambiente opresivo que impera en Rusia.

Prokopenko entrevistó a un magnate que se sentó sobre su teléfono durante toda la conversación, porque creía que así dificultaría las escuchas digitales de la policía secreta. “Me pareció un miedo propio de la época estalinista. Es totalmente irracional”, afirma.

Una entrevista explosiva

Una pista interesante sobre lo que los magnates podrían desear de un futuro posterior a Putin provino de Andrey Melnichenko, conocido como el rey mundial de los fertilizantes y actualmente el octavo hombre más rico de Rusia.

A principios de este año, sorprendió a todos al conceder una entrevista a The Economist, algo poco común para un ruso adinerado, especialmente para una publicación de un país que el Kremlin considera hostil. También publicaron un ensayo escrito por él.

En algunos momentos de la entrevista, Melnichenko repitió los argumentos del Kremlin. Afirmó que Ucrania es un campo de batalla entre Rusia y Occidente, y que, en su opinión, Occidente ignora las preocupaciones de seguridad de Rusia y amenaza su soberanía.

Pero entonces la cosa se puso más interesante. Melnichenko no pidió la dimisión de Putin, pero -y este es un punto crucial- abogó por un cambio que pusiera fin al régimen unipersonal en Rusia. Afirmó que Rusia necesita interactuar más con el mundo.

Prokopenko cree que el magnate intentaba generar un debate público. Era un “llamamiento a los ricos como él para que empiecen a hablar”, afirma.

El periodista que lo entrevistó, Arkady Ostrovsky, me cuenta que ambos mantuvieron “discusiones tensas y acaloradas” en “hoteles y cafés, donde bebieron café, mucho café, y a veces fumaron”.

Dice que el magnate parecía estar “reflexionando sinceramente” sobre sus respuestas, en lugar de recurrir a tácticas políticas.

En Rusia nada es sencillo, y la mayoría de los observadores creen que la entrevista probablemente contó con algún tipo de aprobación -implícita o explícita- del Kremlin. Desconocemos por qué las autoridades habrían autorizado con tanto entusiasmo este inusual llamado al cambio; es posible que intentaran demostrar que aún existe cierto grado de pluralismo en el país.

Ningún magnate salió a apoyarlo. Aun así, el periodista opina que Melnichenko no hablaba solo por sí mismo, sino también por sus colegas empresarios.

Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images: Algunos magnates se sienten marginados debido a las sanciones occidentales, incapaces de volar en jets privados y visitar centros turísticos occidentales como Saint-Jean-Cap-Ferrat, en el sur de Francia, que solía ser popular entre los rusos ricos.

Algunos abrigan la esperanza de que, tras la salida de Putin, el país se convierta en una “república oligárquica”, como la describe el periodista Ostrovsky, algo parecido a lo que era en la década de 1990, con las élites empresariales al mando.

Basándose en sus años informando sobre Rusia, Ostrovsky afirma que muchos de los multimillonarios del país sienten actualmente una “sensación de callejón sin salida, producto de lo que esta guerra ha hecho con Rusia… [una] ausencia de futuro”.

Pero incluso si los magnates están pensando en el futuro, parece poco probable que actúen pronto.

Browder, el crítico de Putin, afirma que, si bien muchos de ellos están descontentos, es improbable que conspiren contra Putin mientras él siga vivo. “Entienden que si hicieran algo que desafiara a Putin, él los mataría. Y Putin es un hombrecillo muy paranoico”.

Mike Calvey, un financiero estadounidense que fue un inversor clave en Rusia, está de acuerdo. “¿Qué pueden hacer aparte de ir directamente a la cárcel y perder sus bienes? Es fácil para quienes están en Londres decir: ‘¿Por qué no se levantan todos y van directamente a la cárcel?’ Eso es precisamente lo que sucedería”.

Los hombres más ricos de Rusia solían tener gran influencia en los más altos niveles del poder. Una vez que Putin deje el poder, sin duda intentarán recuperar su antigua influencia. La pregunta es: ¿se lo permitirán los remanentes del régimen actual?

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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