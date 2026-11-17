Los Departamentos de Justicia y Comercio de Estados Unidos anunciaron que llegarán hasta las últimas consecuencias penales en la investigación de la empresa singapurense Megaspeed por su supuesto envío de chips restringidos de Nvidia a China, luego de que Singapur acusara a Washington de no prestar ayuda en su investigación a la firma local.

Por su parte, “Nvidiaanunció hoy que su Consejo de Administración ha establecido el Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones, un nuevo comité permanente encargado de supervisar, a nivel de la junta directiva, las políticas de seguridad nacional de la empresa, el cumplimiento del control de exportaciones y la gestión de riesgos en el comercio global”, señaló la compañía en un comunicado.

Rectificación en poco habitual comunicado conjunto

El pasado viernes el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, se mostró partidario de restringir las exportaciones de chips de Nvidia hechas por la empresa Megaspeed, en medio de la polémica por supuesto espionaje en torno al exconsejero delegado de la tecnológica Jensen Huang, pero advirtió que esto corresponde al Departamento del Comercio.

Hoy, en un poco habitual comunicado, los dos departamentos responsables aseguraron que “están trabajando conjuntamente para llevar todo el peso de la ley contra Megaspeed por cualquier conducta penal en la que haya podido incurrir”.

Investigación en curso de EE. UU. y Singapur

“Aunque no comentamos sobre investigaciones en marcha, es de interés público aportar los hechos y corregir la información imprecisa que está circulando”, indica el comunicado.

Según las autoridades estadounidenses, investigadores de los Gobiernos de Estados Unidos y Singapur investigaron a Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, por la posibilidad de que esa empresa estuviera desviando a China chips avanzados de Nvidia sujetos a controles.

En la lista de clientes vetados por Nvidia desde 2025

Según los datos disponibles, el Departamento de Comercio de EE. UU. inició la investigación contra Megaspeed en 2024 por posibles infracciones de los controles de exportación.

En mayo de 2025, el Departamento solicitó a Nvidia documentación relativa a “ventas directas o indirectas a Megaspeed”. Nvidia acabó por incluir a esa empresa en la lista interna de clientes vetados en junio de 2025.

Ese mismo mes, funcionarios de Estados Unidos y Singapur visitaron las instalaciones de Megaspeed en la ciudad-Estado para inspeccionar su operaciones e interrogaron a Alice Huang, que mantuvo una relación sentimental con el ahora dimitido CEO de Nvidia, Jensen Huang -y que Washington sospecha que era una agente al servicio de Pekín.

Supuesta gravedad de indicios contra Megaspeed

Tras la inspección a Megaspeed, el Departamento de Justicia asumió la dirección de las “investigaciones penales contra Megaspeed”, según el comunicado dado a conocer hoy, lo que deja en evidencia la gravedad de los indicios contra la empresa de Alice Huang.

Jensen Huang, de 63 años, dimitió la semana pasada como CEO de Nvidia, tras la publicación en los medios de informaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales con Alice Huang y otras mujeres.

Singapur acusa a EE. UU. de asistencia “limitada”

Además, en otro poco habitual comunicado público, el Departamento de Asuntos Interiores de Singapur acusó el pasado jueves al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al FBI de ofrecer una asistencia “limitada” que dificultó las investigaciones de la ciudad-Estado sobre Alice Huang y Megaspeed emprendidas por su propia iniciativa.

“Pese a la insistencia, Singapur ha recibido hasta ahora información y asistencia limitada (de EE. UU.) sobre la compañía”, dice el comunicado.

Tensión EE. UU.-China, EE. UU.-Singapur

El caso de posible espionaje y transferencia de chips ha puesto en una posición delicada las relaciones no solo de EE. UU. y China, sino también de Washington y Singapur, centro financiero regional.

Singapur aseguró este martes que busca garantizar un acceso seguro a chips y servidores de inteligencia artificial (IA) después de que Estados Unidos anunciase ayer una norma que limita la venta de estas tecnologías a varios países, entre ellos la ciudad-Estado asiática, para evitar desvíos a China.

China condenó la medida este martes: un portavoz del Ministerio de Exteriores declaró que el país tomará las “medidas necesarias” para proteger sus derechos e intereses.

Nvidia se convirtió en una de las empresas más valiosas del mundo a raíz del auge de la IA y, en este contexto, se sitúa en el centro de la pugna entre Estados Unidos y China por la supremacía tecnológica.

Los chips más avanzados de la compañía, vitales para el desarrollo de la IA, están sujetos a normas de control de exportaciones, pero las autoridades estadoundienses han detectado y procesado operaciones para hacer llegar estos semiconductores a manos chinas vía terceros países o falsos destinos.

rml (efe, afp)