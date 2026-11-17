El clima en Houston, Texas, para este martes 17 de noviembre contarásin apenas nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 2 y 4 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer ocurre a las 06:48 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:25 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Sin embargo es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Por su cercanía al Golfo de México, los valores de humedad de la ciuda de Houston suelen ser altos. Para ser concretos, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que afecta la temperatura y a que esta se perciba más lata de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que sabemos puede dañar a las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es una ciudad en riesgo de experimentar catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también puede sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

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