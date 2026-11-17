“Drones de combate pertenecientes a los Guardianes de la Revolución llevaron a cabo esta mañana una operación de precisión, dirigida contra un sistema de radar operado por fuerzas estadounidenses en la base aérea de Sheikh Isa, en Baréin”, informó el sitio web Sepah, del cuerpo militar de élite iraní, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria indicó que la operación se produjo tras una serie de acciones de defensa aérea y guerra electrónica en las que aseguró haber interceptado, destruido y capturado aeronaves no tripuladas de Estados Unidos.

Según EFE, se trata del tercer ataque que la Guardia Revolucionaria de Irán reivindica contra instalaciones estadounidenses en Baréin desde el viernes.

Hasta el momento no hubo una reacción inmediata de Estados Unidos ni de las autoridades bareiníes sobre el presunto ataque o los daños que pudo haber causado.