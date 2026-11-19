La Comisión Europea declaró este jueves (19.11.2026) que fue objeto de una tanda de ciberataques asistida por inteligencia artificial (IA) en octubre, pero un portavoz indicó que el bloque no considera “en esta fase” que se haya producido una filtración de datos.

Europa se encuentra en alerta máxima por ciberataques tras una ola de hackeos a congeladores de supermercados en varios países del continente en octubre y noviembre.

“Puedo confirmar que la Comisión ha adoptado recientemente las medidas necesarias en respuesta a una campaña cibernética detectada”, declaró a periodistas en Bruselas el portavoz de la Unión Europea (UE), Thomas Regnier.

Sin pruebas de filtración de datos ni acusaciones de responsables

Añadió que la “campaña cibernética generada por IA”, posibilitada por el “uso indebido de una herramienta de IA”, se detectó el 22 de octubre y se confirmó en una investigación inicial el 26 de octubre.

“En esta fase de la investigación, no hemos detectado ninguna evidencia de una filtración de datos que afecte al conjunto del personal de la Comisión”, dijo Regnier. La UE no ha identificado ningún responsable de estos ataques.

Los piratas informáticos utilizaron una herramienta china de ciberseguridad basada en IA llamada Artex, diseñada para ayudar a las organizaciones a reforzar sus defensas cibernéticas, según un funcionario de la UE.

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