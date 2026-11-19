Manny Cruz está de fiesta, celebrando diez años de carrera como solista. Sin embargo, uno de sus sueños más ambiciosos, data de hace mucho más de una década.

En su etapa como miembro de bandas, formó parte de grupos como Rikarena, Kinito Méndez e Ilegales y Aura, en su natal República Dominicana. Y ha colaborado con figuras como Rita Indiana y Daniel Santacruz.

Pero nada se compara con la experiencia de haber grabado un tema con el maestro del merengue, el dominicano Juan Luis Guerra.

“Bueno, lo obligué”, bromeó el cantante. “Mira, tú sabes que vengo haciendo, vengo soñando con esto desde hace muchísimos años”.

En 2022 recibió la canción “Nieve en verano” de la mano del compositor y DJ venezolano Arbise González, conocido como Motiff. De inmediato se enamoró del tema y le dijo que lo grabaría, pero que sería con Juan Luis Guerra.

“Y él me dijo, ‘¿cómo así?’. Y yo le dije, ‘sí, tú verás, yo busco la manera, pero no ahora’, porque yo sentía todavía que mi carrera no estaba como en el momento preciso”, dijo el artista. “Yo sentía que tenía que seguir subiendo y seguir desarrollando mi proyecto como solista”.

Pasaron tres años hasta que en 2025 le mostró la canción a Guerra y dijo “sí”. Manny tenía la certeza de que le iba a gustar porque la canción tiene un aire a la bachata por la que es conocido Guerra.

“Fue un día surreal”, dijo. “[Fue] un 10 de abril, nunca me he olvidado dónde estaba; el momento fue maravilloso”.

Aunque, al decir verdad, influyeron varios factores para que Guerra se uniera al proyecto. Uno de ellos fue que ambos se conocían desde mucho tiempo atrás, cuando el hermano de Manny cantaba en el coro de la iglesia a la que asiste Guerra. En ese entonces Manny era un muchachito que solía saludar a Juan Luis con timidez, con un simple “hola”.

Luego comenzó su carrera como intérprete y en varias ocasiones tuvieron encuentros, pero nada como para presumir. Ambos sabían de la existencia del otro, de sus familias pero nada más allá.

Desde entonces Manny quería hacer algo con Guerra, pero nunca se atrevió a decírselo porque no quería tirar una bala al aire. Tenía que ser una canción a la que Guerra no pudiera decir que no. Y ese momento llegó con “Nieve en verano”. Y la sorpresa fue aún mayor cuando, en lugar de grabar la voz y regresar el máster, Guerra pidió reunirse con Manny para grabar juntos el corte.

La canción, en palabras de Manny, quedó bella, y fue el primer sencillo de un disco que se está produciendo y que marcará el cambio de línea musical que ha tomado recientemente, como por ejemplo, incluir sonidos cubanos.

“Mi papá era cubano”, dijo. “Aunque yo soy dominicano, nací allá, y me siento dominicano, tengo mi sangre cubana que no puedo negar y que abrazo con todo mi cariño porque me encanta esa combinación explosiva que hicieron mi mamá y mi papá de esas dos islas caribeñas”.

Esa influencia ya se nota en “Nieve en verano” en el coro, en la inclusión de un tres cubano y un bajo acústico, que es como se grababan el son y el bolero.

“Ya vengo apostando mucho a la línea que me funcionó”, dijo. “Pero eventualmente, como todo artista, pues uno siempre quiere evolucionar y cambiar un poco para brindarle a la gente algo diferente y no siempre lo mismo, tú sabes. Porque la gente se cansa y dice, ‘pero okey, está muy bonito, pero más igualito que la otra canción'”.