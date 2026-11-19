En la brumosa cordillera de Tilarán, sobre Monteverde (Costa Rica), una combinación inusual de circunstancias ha dado lugar a algo excepcional.

Un sector de bosque, cubierto permanentemente por una densa capa de nubes, alberga una enorme variedad de plantas y animales altamente especializados. Este es el único lugar en la Tierra donde muchos de ellos existen.

La diversidad ecológica de este bosque nuboso resulta asombrosa.

Aquí habitan unas 400 especies de aves, desde el pájaro campana —conocido por su canto estruendoso— hasta el saltarín colilargo, famoso por la danza de cortejo de los machos.

Perezosos, monos araña, jaguares, pumas y tapires de Baird recorren el terreno bajo miles de especies arbóreas, cuyas ramas aparecen cubiertas por densos mantos de vegetación.

Decenas de anfibios únicos prosperan en este clima húmedo, junto a una cantidad de especies de insectos tan vasta que ni siquiera ha podido ser contabilizada.

Pero la situación en este bosque nuboso o bosque de niebla —al igual que en muchos otros fragmentos de bosques nubosos tropicales repartidos por el mundo— no es nada alentadora. Cada vez resulta más evidente que las nubes que le dan vida a estos ecosistemas están empezando a disiparse.

A medida que las nubes se alejan, el mundo forestal que se extiende debajo está sufriendo una profunda transformación.

Un refugio entre la bruma

Getty Images: Los bosques de niebla son el hogar de miles de especies que solo pueden vivir en ese hábitat.

“Cuando llegué por primera vez a Costa Rica y vi el bosque nuboso, pensé: ‘¡Dios mío! ¡Miren todas estas plantas, miren todas estas epífitas!'”.

La ecóloga Nalini Nadkarni y yo caminamos por el Bosque Eterno de los Niños, una extensión de bosque nuboso en el noroeste de Costa Rica —aproximadamente del tamaño de Baltimore— que combina zonas de bosque virgen con áreas reforestadas.

Cuando visitó Monteverde por primera vez en 1980, Nadkarni quedó atrapada instantáneamente por las epífitas, término que engloba a cientos de especies vegetales —desde orquídeas y bromelias hasta musgos, helechos y líquenes—.

Las epífitas brotan de cualquier superficie visible en el bosque nuboso; nunca tocan el suelo y obtienen toda el agua y los nutrientes que necesitan de la niebla. En la década de 1980, comenta, era poco lo que se conocía sobre su función ecológica.

Los árboles de la zona llegan a crujir bajo el peso de estas plantas.

Si uno asciende hasta el dosel arbóreo —explica Nadkarni, quien actualmente es profesora en la Universidad de Utah—, se encuentra con ramas horizontales cubiertas por epífitas, como si fueran alfombras.

Han desarrollado diversas estrategias para captar el agua y los nutrientes de la niebla constante que caracteriza a los bosques nubosos.

Las orquídeas, en particular, constituyen la familia de epífitas más diversa en Monteverde, con cerca de 450 especies.

“A veces estamos sentados sobre ramas que albergan, literalmente, orquídeas por un valor de US $10,000”, señala Nadkarni. “Es algo asombroso”.

La gran mayoría de la biomasa no leñosa del bosque nuboso de Monteverde está compuesta por epífitas.

Además, su capacidad para absorber la niebla —rica en nutrientes— les confiere una importancia desproporcionadamente alta para otras especies.

“En realidad, aumentan la cantidad de nutrientes disponibles y los introducen en el bosque para que circulen internamente”, afirma Nadkarni.

Todavía se desconoce el número exacto de especies de epífitas que habitan estos bosques, así como qué proporción de ellas es exclusiva de este lugar.

Este es solo uno de los muchos campos de investigación que intentan avanzar, incluso mientras el calentamiento global comienza a transformar este ecosistema.

Jocelyn Timperley/ BBC: Nalini Nadkarni examina un árbol cubierto de epífitas en el Bosque Eterno de los Niños en Monteverde

¿Qué sucede, entonces, si las nubes se disipan y estas plantas dejan de recibir la niebla de la que se nutren durante todo el año? Su mundo se desmorona.

“Estos bosques se quedarían, por así decirlo, con la guardia baja: ya no cuentan con la niebla ni la bruma”, explica Nadkarni.

Los científicos lo denominan la “hipótesis de la elevación de la base de las nubes”: el aumento de las temperaturas, provocado por el cambio climático, hace que la niebla ascienda cada vez más, hasta el punto de dejar de alcanzar las montañas; esto altera la frecuencia con la que las plantas y los animales quedan envueltos en las nubes.

“¿Y eso ya está ocurriendo?”, le pregunto a Nadkarni.

“Ya está ocurriendo. Ya estamos observando sus efectos”.

Nubes que se elevan

Jocelyn Timperley/ BBC: Epífitas cubren un árbol en el Bosque Eterno de los Niños.

El investigador Alan Pounds, científico de la Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde, propuso por primera vez la hipótesis de la elevación de la base de las nubes en la década de 1990.

“Se ha demostrado que esto está ocurriendo en muchas zonas distintas”, me comenta, “desde los Andes hasta África oriental”.

Científicos como Pounds llevan recopilando datos sobre la humedad en el bosque nuboso de Monteverde desde principios de la década de 1970.

En 1999, él y dos colegas publicaron un estudio en el que advertían que el número de días secos —definidos como aquellos en los que un pluviómetro estándar registra menos de una décima de milímetro de precipitación, lo que sirve como indicador de la presencia de niebla y agua proveniente de las nubes— había aumentado drásticamente, tendiendo además a agruparse en periodos consecutivos de varios días de duración.

“Si nos remontamos a los años 70, era poco frecuente registrar más de 25 días al año sin precipitaciones”, señala.

En la década de 1990, esa cifra ascendió a 59.

Según su análisis preliminar —aún no publicado—, entre 2015 y 2023 se registró una media de 119 días sin lluvia al año. Además, desde 2002, Pounds ha estado recopilando datos a largo plazo sobre la niebla y el agua de las nubes para intentar comprender mejor la situación. Los resultados definitivos están próximos a publicarse.

“[Un bosque de niebla o bosque nuboso] es una montaña inmersa en nubes”, explica. “O, al menos, así debería ser; ahí reside parte del problema: gran parte de esto está cambiando”.

Existen otras preocupaciones en torno a los cambios climáticos que afectan a este bosque nuboso.

Durante la estación seca, los días húmedos parecen volverse más húmedos, mientras que los días secos se vuelven más secos.

“Hasta ahora no observamos un descenso en la precipitación total”, afirma Pounds, “pero sí un contraste cada vez mayor”.

Asimismo, Pounds señala que es posible que la extensión de la capa nubosa esté disminuyendo, aunque aclara que este extremo aún no ha sido confirmado.

Campana de advertencia

Alamy: La extinción del sapo dorado de Monteverde fue una de las primeras, en cualquier lugar, en vincularse con el calentamiento global.

Debido a que aparecen cerca de las cimas de las montañas, generalmente por encima de los 1.500 m, los bosques nubosos suelen ser mucho más pequeños que los bosques de tierras bajas —como la selva tropical estacional que conforma la mayor parte de la Amazonia—, los cuales carecen de estas nubes bajas permanentes. En Monteverde, basta con conducir durante cinco minutos para encontrarse en un microclima completamente distinto.

Su ubicación en las cimas de las montañas implica, además, que las especies a menudo se encuentran aisladas y, por tanto, son endémicas; es decir, nativas únicamente de una zona específica (que, en este caso, suele ser muy reducida). Esto las hace especialmente vulnerables a la extinción.

Monteverde ha sido, de hecho, el escenario del impacto más conocido del cambio climático en los bosques de niebla: la desaparición del célebre sapo dorado a finales de la década de 1980.

Esta especie, que habitaba una zona minúscula del bosque de niebla, permanecía enterrada bajo tierra durante la mayor parte del año y salía a la superficie cada primavera para aparearse.

“Se podían ver sapos macho de un color naranja intenso saltando por todas partes en busca de hembras”, comenta Nadkarni.

En 1987, se observó a más de 1000 sapos dorados adultos apareándose.

Para 1989, solo se avistó un macho. Al año siguiente, ninguno. Actualmente, se considera que el sapo dorado está extinto. La causa probable: una combinación letal de cambio climático, un hongo invasor y un año marcado por un intenso fenómeno de “El Niño” —un evento meteorológico que eleva las temperaturas globales—, lo que provocó una temporada excepcionalmente seca.

Desde entonces, las investigaciones de Pounds y otros expertos han documentado una pérdida masiva de ranas y sapos, vinculada tanto al cambio climático como al hongo “Batrachochytrium dendrobatidis”.

Getty Images: El escarabajo Hércules es uno de los más grandes, y vive en la reserva Monteverde.

La pérdida de especies como el sapo dorado es una señal de que el hábitat se encuentra en proceso de cambio.

Una forma de entender el impacto del cambio climático en el bosque nuboso, señala Pounds, es que “se está transformando en una selva tropical estacional… más parecida a la de las tierras bajas”.

El resultado, afirma, es que especies propias de las tierras bajas están llegando a la zona.

Recién llegados

Getty Images: El quetzal resplandeciente, el saltarín colilargo y el pájaro campana tricarunculado se encuentran entre las especies más emblemáticas del bosque nuboso de Monteverde.

No todas las especies se sienten a gusto en los bosques nubosos, señala Pounds; sin embargo, “existen ventajas… si uno es capaz de adaptarse a las condiciones”, como, por ejemplo, librarse de la competencia y la depredación por parte de la gran variedad de especies que habitan en los bosques tropicales de tierras bajas.

No obstante, a medida que las nubes en Monteverde se disipan, las temperaturas aumentan y el bosque se reseca, estas especies de tierras bajas se dejan ver con mayor frecuencia.

Los tucanes piquiverdes —depredadores oportunistas que se alimentan de huevos y crías de otras aves— anidan cada vez más cerca de los quetzales resplandecientes, especie emblemática de los bosques nubosos centroamericanos que ya se encuentra amenazada debido a la deforestación.

Serpientes venenosas, como la terciopelo, están llegando a Monteverde. Asimismo, parece que especies de murciélagos propias de tierras bajas están ascendiendo a mayores altitudes; entre ellas, el enorme vampiro espectral, que depreda a los quetzales.

A medida que el clima cambia y estas nuevas especies llegan, es posible que desplacen a los habitantes actuales y alteren su entorno, provocando un caos en los microecosistemas complejos y delicadamente equilibrados del bosque nuboso.

Cada especie en este lugar tiene “su propio espacio, sus propios ritmos y sus propios compañeros”, explica Daniela Quesada Cruz, coordinadora de programas comunitarios en el Instituto Monteverde, una organización sin fines de lucro.

Por ejemplo, las 75 especies de aguacate silvestre presentes en Monteverde producen frutos en distintas épocas del año; cualquier alteración podría provocar que los frutos se pudran, al no haber aves que los consuman y dispersen sus semillas.

Los efectos del cambio climático implican, en esencia, “la pérdida” de la flora y fauna más especializada de las zonas de mayor altitud, dice Pounds.

“Todo está ocurriendo con gran rapidez y, en realidad, no hemos contado con los recursos necesarios para llevar a cabo un muestreo sistemático de todo lo que deberíamos haber analizado. Es una situación abrumadora”.

Getty Images: Los cambios ambientales están produciendo efectos en el delicado ecosistema de Monteverde.

El bosque nuboso de Monteverde no es el único que se encuentra en peligro.

En toda Mesoamérica, el cambio climático y la deforestación están provocando que las especies vegetales de los bosques nubosos se desplacen hacia mayores altitudes, a un ritmo promedio de 1,8 a 2,7 metros por año.

A escala mundial, entre 2001 y 2018 se perdió el 2,4 % de la superficie de bosques nubosos.

Alerta temprana

Getty Images: El ecosistema del bosque de niebla de Costa Rica podría perderse si el camino sigue igual.

Tras la desaparición del sapo dorado y el declive de otras especies de anfibios en Monteverde, los investigadores empezaron a observar otros indicios de los efectos del clima en el bosque nuboso, señala Nadkarni; efectos que también afectan a los árboles y a las plantas.

Las epífitas —plantas que dependen de la humedad ambiental— constituyen, en particular, una especie de alerta temprana (“canario en la mina”) ante los impactos climáticos, afirma Sybil Gotsch, ecóloga forestal de la Universidad de Kentucky.

“Es la primera comunidad vegetal que se verá afectada, ya que sus raíces no llegan al suelo. A medida que la atmósfera se reseque, perderemos estas epífitas”.

En los bosques nubosos, ecosistemas de una complejidad inmensa, resulta difícil cuantificar el alcance de las pérdidas que ya se están produciendo.

No obstante, diversos estudios —que han consistido en trasladar epífitas a árboles situados a menor altitud o a invernaderos— han revelado que estas plantas son sumamente vulnerables a la reducción de la niebla; asimismo, se prevén extinciones masivas en el futuro si el cambio climático continúa sin control.

El cambio climático ha avanzado con rapidez y, dada la enorme diversidad de especies que habitan en estos lugares, para la mayoría no existen estudios a largo plazo que sirvan como referencia para realizar un seguimiento de los cambios.

En 2016, Gotsch puso en marcha un estudio a diez años para monitorear las epífitas, pero la iniciativa se vio interrumpida por el Covid-19 (en 2027 publicará un artículo que abarca los cuatro primeros años de la investigación).

Un día de enero marcado por el fuerte viento, acompaño a Gotsch y a Nadkarni a una finca situada en el ecosistema de bosque nuboso. Allí, mediante un experimento que consiste en retirar las epífitas de los árboles, intentan comprender qué podría ocurrir con otras especies si el bosque nuboso perdiera estas plantas. “No queremos esperar 50 años [para averiguarlo]”, comenta Nadkarni.

Por ejemplo, al no contar con las epífitas que las cubren, los árboles podrían experimentar un mayor crecimiento, explica Gotsch; sin embargo, esto no es algo tan positivo como parece, ya que los árboles podrían terminar consumiendo aún más agua.

Jocelyn Timperley/ BBC: Sybil Gotsch y el científico costarricense Elenter Cubero Campos examinan una higuera estranguladora a la que, en 2022, le retiraron las plantas epífitas.

Me muestran dos pares de higuerones estranguladores; en cada caso, a uno se le ha retirado su densa cubierta de epífitas, mientras que el otro se ha dejado como control.

Cuentan con otros ocho pares de árboles similares repartidos por Monteverde.

Ahora están midiendo todo aquello que, a su juicio, podría variar en un árbol desprovisto de epífitas: desde la temperatura ambiental, la humedad y la velocidad del viento, hasta el flujo de savia, el aspecto de las hojas y su aprovechamiento por parte de la fauna silvestre.

Pérdidas desconocidas

Es posible que aquí estén ocurriendo, fuera de nuestra vista, innumerables cambios más.

Pounds me habla de un descenso “dolorosamente evidente” en la cantidad de insectos, a juzgar simplemente por cuántos aparecen alrededor de las luces durante la noche.

(Ecólogos en la región cercana de Guanacaste han observado, de manera similar, una caída drástica en las poblaciones de insectos —incluso en su bosque nuboso—, lo cual atribuyen al cambio climático).

Debra Hamilton, codirectora de la Fundación para la Conservación de Costa Rica (CRCF, por sus siglas en inglés) e investigadora en restauración ecológica en la Universidad de Vermont, expresa una preocupación similar a raíz de sus observaciones sobre la disminución de las aves insectívoras. “Creo que eso es como el canario en la mina de carbón”, afirma.

Hamilton, Pounds y otros investigadores están llevando a cabo muestreos de insectos y censos de aves en Monteverde para comparar las cifras actuales con datos de épocas anteriores.

Una preocupación actual es el fenómeno de “super El Niño” que está en curso.

“Se prevé que el próximo año sea muy seco”, dice Nadkarni.

“Es probable que el dosel forestal sufra un impacto severo”.

Hamilton destaca que, este año, octubre —que suele ser el mes más lluvioso— ha resultado sorprendentemente seco.

“Es la primera vez que tengo noticia de una alerta meteorológica por sequía durante un mes en el que normalmente recibimos una cantidad enorme de lluvia”, comenta.

¿Cuál será el destino final de la ecología del bosque nuboso ante la persistencia del cambio climático?

Un posible desenlace es la aparición de un ecosistema inédito: nuevas combinaciones de especies nativas y no nativas —que se autoorganizan bajo la influencia humana—, un fenómeno cada vez más frecuente en todo el mundo.

Aun así, no está nada claro qué especies —si es que alguna— logrará perdurar de entre aquellas especializadas en el bosque nuboso, señala Pounds.

Es imposible predecir, añade, en qué terminará convirtiéndose este ecosistema.

ectando hábitats

Monteverde es, en cierto modo, un pionero en materia ambiental.

La zona está protegida por un mosaico de parques nacionales y reservas privadas, establecidos durante el auge de la conservación en las décadas de 1970 y 1980; además, los habitantes de Monteverde están, en gran medida, bien informados sobre la sostenibilidad y su entorno natural.

Jocelyn Timperley/ BBC: Más de la mitad de las especies de helechos arborescentes del mundo viven exclusivamente en bosques de niebla.

Décadas de turismo ecológico en Monteverde han apoyado la conservación, dice Quesada Cruz, alentando a los lugareños a dejar de criar ganado y ofrecer caminatas nocturnas, tirolesas y recorridos de dosel, manteniendo los árboles en sus tierras en el proceso.

Pero cree que el turismo puede estar llegando a un límite de sostenibilidad. En algunos lugares que habían sido reforestados, dice, los promotores ahora han talado el bosque y construido nuevos hoteles.

Los esfuerzos a largo plazo están creando corredores para conectar el bosque nuboso con áreas fuera de las reservas, muchas de ellas tierras privadas, ayudando a crear espacio para que las especies se muevan y migren.

El Instituto Monteverde entrega unos 10.000 árboles nativos por año a los lugareños, creando corredores para animales y cortavientos para los agricultores en el terreno ventoso de la zona. Hay un impulso para plantar especies nativas en los jardines.

Garantizar hábitats conectados, junto con una restauración más amplia y proteger los bosques del desarrollo, los incendios y el ganado, sigue siendo esencial para proteger el bosque nuboso, dice Katy VanDusen, coordinadora de la organización climática local sin fines de lucro CorClima.

Lo que da esperanza en Monteverde, añade, es la comunidad local.

“Lo que hace que este lugar sea realmente único es cómo la comunidad ha colaborado, de maneras creativas y durante décadas, para resolver problemas, siempre con un firme compromiso con la conservación”.

Le pregunto a Hamilton —científica especializada en reforestación que lleva décadas restaurando hábitats en Monteverde— si los conservacionistas podrían llegar a verse obligados a intervenir en estos bosques nativos, trasladando especies arbóreas para ayudar tanto a los propios árboles como a la fauna que sustentan a adaptarse a los cambios.

“Es una gran pregunta”, responde. Explica que los científicos de mayor trayectoria fueron formados bajo la premisa estricta de no introducir nunca árboles en nuevas zonas.

“A mi modo de ver, es jugar a ser Dios. Pero, por otro lado, quizá sea necesario hacerlo… porque el cambio climático es una realidad.

Esta es una adaptación al español de una historia de BBC Future. Si quieres leer la versión original, haz clic aquí.