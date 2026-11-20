Timothy Boyer, juez del circuito de San Luis, Missouri, determinó que el fabricante de agroquímicos Bayer deberá pagar hasta $7,250 millones de dólares para resolver miles de demandas de pacientes estadounidenses con cáncer que aseguran haberse enfermado después de estar en contacto con el herbicida Roundup.

El reclamo de las personas demandantes se fundamenta en que la compañía multinacional nunca advirtió que podía causar linfoma.

La compensación monetaria que desembolsará Bayer para compensar a sus víctimas aplica para quienes ya están enfermas y para las personas que en los próximos años presenten más daños en su salud derivados del uso del citado herbicida al ser diagnosticados con linfoma no Hodgkin.

De acuerdo con una valoración que se les hará en su momento, los afectados recibirán entre $10,000 y $165,000 dólares, esto dependiendo de la gravedad de su enfermedad verificada a consecuencia del uso del producto denominado Roundup.

Americans need to know: our government is under siege by lobbyists from German company Bayer.



Bayer has spent over $9 million lobbying for exemption from liability for harm its chemicals like glyphosate might cause. The Constitution guarantees a trial for those who are harmed. pic.twitter.com/omYHjjW40T — Thomas Massie (@RepThomasMassie) February 24, 2026

Aunque la compañía alemana continua renuente a aceptar que su herbicida es dañino para la salud humana, optó por pactar un acuerdo con los afectados, pues en caso de no hacerlo, al hacerse más grande el escándalo existía la posibilidad de retirar su producto del mercado consumidor, lo cual podría generarles un daño lapidario a sus finanzas.

Con el objetivo de blindarse ante futuras demandas, Bayer modificó la fórmula de su versión de Roundup para uso doméstico.

Por extraño que suene, en junio, la justicia estadounidense dictaminó que la multinacional no puede ser demandada en tribunales estatales acusada de no advertir sobre el cáncer.

Dicho posicionamiento surge en virtud de que las regulaciones federales no exigen una etiqueta de advertencia sobre riesgo de desarrollar cáncer y los estados tienen prohibido imponer requisitos de etiquetado adicionales.

Aunque la indemnización de Bayer suena voluminosa, son tantos los enfermos a quienes se debe compensar que la cantidad de dinero al ser dividida resulta irrisoria, esto tomando en cuenta que tampoco será otorgada de inmediato dejando abierta la posibilidad de una posible apelación con años en desarrollo antes de resolverse el problema de manera definitiva.

Como parte del acuerdo por daños a la salud, $600 millones de dólares serán destinados a cubrir los honorarios de los abogados que representan a los demandantes.

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