El Día de Acción de Gracias es una celebración con familiares y amigos que incluye una cena abundante, incluyendo el tradicional pavo, además de otros platos típicos de la ocasión. Pero aunque es un día muy esperado, el aumento de los precios de los alimentos

hace que muchas familias no puedan disfrutarlo a lo grande.

Por eso, organizaciones y entidades del condado de Los Ángeles han empezado a realizar donaciones de pavos para Thanksgiving Day. Una de ellas es la oficina de la concejal Imelda Padilla, que el jueves distribuyó 300 pavos a la comunidad de North Hills, en el Valle de San Fernando.

“Esta es la tercera vez que mi oficina organiza una campaña de recolección de pavos en el Distrito 6 del Concejo, y este año hemos ampliado nuestros esfuerzos para que cada familia que lo necesite pueda disfrutar de una comida caliente en el Día de Acción de Gracias”, señaló la concejal.

A pesar de la lluvia, los miembros de la comunidad comenzaron a llegar a partir de las 1:30 p. m. al centro recreativo comunitario de North Hills para recoger pavos gratuitos y otros artículos que se repartían.

Las festividades pueden suponer una carga adicionalpara las familias que ya tienen dificultades para llegar a finde mes. Queremos aliviarles un gasto para que puedanconcentrarse en pasar tiempo juntos” Imelda Padilla – concejal del Distrito 6 de Los Ángeles

Agentes del LAPD ayudan a preparar las bolsas con pavos enormes y documentos informativos. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

La lluvia no impidió que la comunidad recibiera sus pavos gratuitos; a lo largo del día, las personas fueron llegando para recoger su bolsa. Crédito: Janette Villafana

Los niños que pasaron por el centro con sus padres se tomaron una foto con la oficial Roxana Quintero. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Según la oficial Roxana Quintero, quien estuvo presente en el evento junto con otros agentes de la Policía, ya se habían repartido los primeros 100 pavos apenas 30 minutos después de que comenzara la entrega.

“Sin importar si llueve o hace sol, queremos asegurarnos de poder brindarles estos recursos, incluidos los pavos gratuitos, a muchas de las familias de esta zona que se consideran de bajos ingresos”, comentó Quintero a La Opinión. “Simplemente queremos garantizar que todos tengan la oportunidad de disfrutar de una comida de Acción de Gracias agradable y reconfortante”.

Quintero señaló que gracias a las donaciones recibidas por el programa “Mission PALS” del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en North Hills -una iniciativa de desarrollo juvenil y prevención del delito gestionada junto con la División Mission del LAPD en el parque comunitario de North Hills-, también fue posible entregar cuadernos a los niños de la zona.

Asimismo, el programa contó con una actividad de manualidades en la que los niños podían “armar su propio pavo”, abierta a todos los niños que se acercaron, independientemente de si formaban parte del programa o no.

Entre las personas que asistieron a la distribución de pavos también se encontraba Lizeth, una mamá soltera, quien prefirió no compartir su nombre completo. Con el pavo en una mano y un paraguas en la otra, Lizeth comentó que recibir un pavo gratis es una gran ayuda.

“Es una bendición, tú sabes, uno intenta hacerle la lucha, pero a veces, aunque uno quiera, no alcanza para todo”, compartió Lizeth. “Todo está caro en estos momentos, y para personas como yo, que solo soy yo la que trabaja, es aún más difícil, pero ya llevo mi pavo y la cena de Acción de Gracias se hará este año, gracias a Dios”.

Aunque la lluvia detuvo las actividades por un momento, la comunidad de North Hills empezó a aparecer de nuevo cuando la lluvia paró. De acuerdo con la oficina de Padilla, tendrán cuatro eventos más en los que distribuirán pavos entre este sábado y el lunes en Arleta, Sun Valley y Van Nuys.

La distribución de pavos fue anunciada de la siguiente manera: