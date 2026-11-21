Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con cielos prácticamente despejados y presencia aislada de nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Los vientos del noroeste soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:31 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 16:46 h. En total tendremos 10 horas de sol durante este sábado.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles habrá nubes escasas con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas variarán entre los 50 y los 68 grados Fahrenheit (10 y 20 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 24% por la mañana, 55% por la tarde y 24% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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