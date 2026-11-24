Gisele Pelicot afirmó que ha sido “humillada una vez más” después de que se enviaran a medios de comunicación imágenes suyas desnuda para promocionar un libro sobre el control coercitivo.

La mujer de 73 años dijo a la cadena francesa BFM TV que emprenderá acciones legales contra la editorial y la autora del ensayo.

Pelicot ocupó titulares en todo el mundo cuando renunció a su derecho al anonimato durante el juicio contra su entonces esposo, Dominique Pelicot, quien fue condenado a 20 años de prisión por drogarla y violarla, además de permitir que otros hombres la violaran mientras ella se encontraba inconsciente.

La editorial se disculpó y anunció que dejará de imprimir y promocionar la obra tras una “comunicación desafortunada e inapropiada”.

Pelicot declaró a BFM: “Estoy profundamente conmocionada de que imágenes pertenecientes a la parte más íntima de mi vida privada estén siendo exhibidas y explotadas con fines comerciales”.

“Hoy de nuevo me encuentro humillada, expuesta y herida, como si la experiencia traumática del juicio no hubiera sido suficiente”, añadió.

El ensayo fue escrito por Sabine Prokhoris, filósofa y psicoanalista que anteriormente ha criticado al movimiento Me Too, que luchó contra el abuso sexual y la cultura de la violación

Getty Images: Pelicot señaló que se siente “más humillada, expuesta y herida, como si la experiencia traumática del juicio no hubiera sido suficiente”.

Los medios franceses informaron que Tinbad, una pequeña editorial de París, envió por correo electrónico fotografías de Pelicot desnuda tomadas por su exmarido a algunos medios de comunicación con el objetivo de promocionar el ensayo.

En un comunicado publicado en su sitio web, Tinbad informó que no se realizarán nuevas ediciones del libro más allá de los 280 ejemplares que ya están en circulación.

“Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a la señora Gisele Pelicot”, señaló la editorial.

La empresa también pidió disculpas a la autora del ensayo.

Tinbad afirmó que no se enviaron a los medios “imágenes de violaciones ni videos pornográficos”.

Críticas al ensayo

La agencia francesa de noticias AFP citó la reseña promocional del libro, en la que se afirma que el control coercitivo constituye “una piedra angular de la ortodoxia de #MeToo”.

“Estas situaciones psicológicas, fundamentalmente ambiguas por naturaleza, implican a cada una de las partes de una manera igualmente responsable, aunque no simétrica”, señalaba el texto.

El abogado de Pelicot, Christophe Bigot, declaró a BFM que el libro “pone en duda su condición de víctima”.

Por su parte, Prokhoris dijo a AFP que atribuye “toda la responsabilidad” de la campaña promocional “inapropiada” a su editorial.

Cincuenta hombres fueron condenados junto al exmarido de Pelicot en 2024, en un caso que la convirtió en un ícono feminista mundial.

Después de que su esposo fuera arrestado por grabar en secreto debajo de las faldas de mujeres en un supermercado, Pelicot descubrió que había sido violada repetidamente por decenas de hombres, incluido su propio marido, mientras permanecía inconsciente, durante un período de casi una década.

Pelicot explicó que decidió renunciar a su derecho al anonimato para demostrar que “la vergüenza debe cambiar de bando”, dejando de recaer sobre las víctimas para recaer sobre los perpetradores.

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