El Ejército de Israel mató este martes al jefe del servicio de inteligencia interior de Hamás, Naim Mohamed Abu Nahal, en un ataque en la ciudad de Gaza, norte del enclave palestino, según informaron el Gobierno israelí y el Ministerio del Interior gazatí.

En un comunicado, el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, indicó que su muerte se produce tras la captura de su predecesor en una operación israelí llevada a cabo en el terreno en Gaza hace tres meses.

“Ningún terrorista escapará al brazo extendido del Estado de Israel”, dice Netanyahu.

El Ministerio del Interior de Gaza informó en un comunicado de que “el asesinato” de Abu Nahal se produjo después de que su servicio “lograra importantes avances en la lucha contra las bandas” que colaboran con Israel en Gaza, y que se refugian, afirmó, en la zona de Gaza controlada por el Ejército israelí.

Predecesor de Abu Nahal, capturado en septiembre

El precedesor de Abu Nahal, Moein Mohamad Al Arabid, fue capturado el pasado 1 de septiembre durante una operación en el corazón de la capital gazatí, en la que una unidad especial israelí protagonizó una incursión acompañada de milicias palestinas proisraelíes.

El Ministerio del Interior de Gaza indica en su nota que la detención de Abu Nahal, de 50 años, se produjo “tras duros golpes asestados por el Aparato de Seguridad Interna a los agentes de la ocupación (israelí) durante el último periodo”.

El cuerpo de Abu Nahal fue trasladado al hospital Shifa de la ciudad de Gaza. Murió, según este centro hospitalario, al ser alcanzado por un ataque con dron contra una habitación del Palacio Al Hakim, en la zona de Al Ansar de la capital gazatí.