Una reconocida cantante que actuó sin el hiyab obligatorio y cuatro miembros de su banda y equipo de producción fueron azotados por las autoridades iraníes, según afirman sus abogados.

Parastoo Ahmadi, tres músicos y un productor recibieron cada uno 74 latigazos en la ciudad de Qom, según dijo a la BBC un integrante de su equipo de defensa.

Ahmadi, de 29 años, llevaba un vestido sin mangas en una actuación transmitida en directo en diciembre de 2024. Las leyes iraníes prohíben las actuaciones públicas de mujeres y les exigen que usen velo y ropa modesta.

En junio, un tribunal penal de Qom condenó a Ahmadi y a otras ocho personas por “atentar contra la moral pública” mediante la publicación de “material obsceno e indecente”, cargos que ellos han negado.

“Hicimos todo lo posible”

Además de ser condenados a 74 latigazos, se les prohibió realizar actividades audiovisuales y salir del país durante dos años.

A finales de septiembre, un tribunal de apelaciones de Qom rechazó el recurso de los acusados y confirmó la sentencia, según informaron sus abogados.

Hubo una amplia condena de las sentencias por parte de otros artistas iraníes y activistas de derechos humanos, quienes advirtieron que los latigazos constituyen un castigo cruel, inhumano y degradante, y violan la prohibición internacional de la tortura.

El lunes, uno de los abogados de los acusados declaró a la BBC que Ahmadi y cuatro de sus coacusados varones habían sido azotados en la tercera sección de la Oficina de Ejecución de Sentencias Penales en Qom.

“Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que se anulara el veredicto, o al menos para conseguir una reducción de la pena o una suspensión, pero no funcionó”, dijo.

Reuters: Las mujeres y las niñas mayores de edad deben cubrirse el cabello con un hiyab en Irán.

“Los demás abogados y yo incluso intentamos que se aplazara la ejecución de la sentencia, pero la oficina encargada de su cumplimiento insistió en llevarla a cabo de inmediato”.

El diario reformista Etemad citó a otro abogado defensor, Mostafa Nili, quien identificó a los cuatro hombres que recibieron latigazos junto a Ahmadi como Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari.

“La flagelación de Parastoo Ahmadi por cantar y vestirse como ella quiere es una violación flagrante de sus derechos fundamentales y una demostración escalofriante de la determinación de las autoridades iraníes de reprimir las libertades de las mujeres y castigar violentamente a cualquiera que se atreva a desafiar sus leyes y políticas discriminatorias”, dijo Bahar Ghandehari, directora de defensa de derechos del Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos.

El caso que sacudió a Irán

Según la ley iraní, que se basa en la interpretación que el país hace de la Sharia, las mujeres y las niñas mayores de edad deben cubrirse el cabello con un hiyab y usar ropa larga y holgada para disimular sus figuras.

En 2022, unas protestas se extendieron por toda la República Islámica tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años que fue detenida por la policía de moralidad en Teherán en septiembre de ese año por supuestamente llevar el hiyab “de forma inapropiada”.

Las mujeres quemaron sus pañuelos en la cabeza o los ondearon en el aire durante las manifestaciones a nivel nacional contra el clero, en las que cientos de personas murieron por la represión de las fuerzas de seguridad.

Desde entonces, muchas mujeres y niñas han dejado de cubrirse el cabello en público, desafiando abiertamente el código de vestimenta. Las autoridades han respondido con oleadas periódicas de arrestos, advertencias, cierres de negocios y otras medidas.

Reuters: La muerte de Mahsa Amini bajo custodia encendió las protestas en Irán en 2022.

En enero de este año, miles de personas murieron y decenas de miles fueron arrestadas cuando las fuerzas de seguridad aplastaron otra ola de protestas masivas contra el gobierno, esta vez provocadas por la crisis económica del país.

Desde el inicio de la guerra de Irán con Estados Unidos e Israel a finales de febrero, las autoridades han intensificado el uso de la pena de muerte contra los manifestantes.

Según la organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, al menos 39 hombres condenados por las protestas de enero y dos condenados por los disturbios de 2022 han sido ejecutados, junto con 16 personas presuntamente afiliadas a grupos de oposición prohibidos y otras 17 condenadas por espionaje o colaboración con estados extranjeros.

Según el informe, otros 121 manifestantes detenidos en enero, entre ellos seis mujeres y cinco menores infractores, han sido condenados a muerte y corren un riesgo inminente de ejecución.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.