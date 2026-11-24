Un grave atentado con coche bomba en la ciudad de Villavicencio, en el centro de Colombia, destruyó la gobernación local y otros edificios alrededor, informó el presidente Abelardo de la Espriella; medios locales dan cuenta de varios heridos.

Videos muestran el centro de la ciudad sin electricidad y en caos: personas corriendo desesperadas por las calles, fachadas dañadas, escombros, vidrios rotos, autos destrozados y un inmenso cráter, constataron periodistas de la AFP. Aún no hay un balance oficial de víctimas.

“El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, dijo el presidente en la red social X.

“Inadmisible y doloroso”

Según el mandatario la bomba iba dirigida contra la gobernación del departamento del Meta, que quedó en ruinas.

El centro de la ciudad está sin electricidad y en caos: personas corriendo desesperadas por las calles, fachadas dañadas, escombros, vidrios rotos y autos destrozados.

“Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes”, dijo en X la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Medios locales registran algunos heridos, pero aún no hay una cifra oficial.

mg (afp, El Espectador)