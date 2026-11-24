La explosión de un coche bomba deja varios heridos y edificios destruidos en el centro de Colombia
El atentado se registra en la ciudad de Villavicencio, donde la explosión provocó un tremendo caos
Un grave atentado con coche bomba en la ciudad de Villavicencio, en el centro de Colombia, destruyó la gobernación local y otros edificios alrededor, informó el presidente Abelardo de la Espriella; medios locales dan cuenta de varios heridos.
Videos muestran el centro de la ciudad sin electricidad y en caos: personas corriendo desesperadas por las calles, fachadas dañadas, escombros, vidrios rotos, autos destrozados y un inmenso cráter, constataron periodistas de la AFP. Aún no hay un balance oficial de víctimas.
“El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, dijo el presidente en la red social X.
“Inadmisible y doloroso”
Según el mandatario la bomba iba dirigida contra la gobernación del departamento del Meta, que quedó en ruinas.
El centro de la ciudad está sin electricidad y en caos: personas corriendo desesperadas por las calles, fachadas dañadas, escombros, vidrios rotos y autos destrozados.
“Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes”, dijo en X la defensora del Pueblo, Iris Marín.
Medios locales registran algunos heridos, pero aún no hay una cifra oficial.
mg (afp, El Espectador)