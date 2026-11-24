El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofreció la movilización de ayuda a Cuba con fondos de ese organismo de las Naciones Unidas, ante la aguda crisis que padece el sector de la salud en la isla, reportó la televisión estatal.

Durante la visita que realiza a la isla, Ghebreyesus mantuvo un encuentro con el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, en el que expresó su voluntad de “continuar buscando vías para apoyar la Salud Pública del país caribeño ya sea con fondos de la OMS o movilizar recursos de otros socios”.

El directivo de la OMS dijo que ha pedido al Ministerio de Salud Pública de Cuba que “nos haga llegar el tipo de apoyo y de ayuda que necesitan para incorporar un apoyo adicional” porque consideró que “las necesidades son grandes” y de esa manera podrían brindar “una “mayor ayuda”.

Ghebreyesus calificó de “fructífera” su visita a dos hospitales pediátricos de La Habana y un centro de la biotecnología, donde pudo “apreciar los avances de Cuba a pesar del impacto del bloqueo estadounidense”.

Por su parte, el mandatario cubano agradeció a Ghebreyesus su presencia en la isla en “momentos muy difíciles” debido a las medidas que aplica la actual Administración de EE.UU. que “impactan transversalmente en todos los sectores de la vida económica y social del país pero especialmente en la Salud Pública”.

100,000 cirugías pendientes debido a las limitaciones

Díaz-Canel expuso que más de 100.000 personas -entre ellas más de 20.000 niños- están pendientes de operaciones quirúrgicas por las limitaciones de la situación energética y de insumos, y que se han deteriorado indicadores de salud como la mortalidad infantil, que en años anteriores era de 4 por cada mil nacidos vivos ahora es 9,9.

A su llegada a La Habana para su segunda visita desde que está en el cargo, Ghebreyesus declaró a medios locales que venía “a escuchar y conocer de primera mano la realidad” de la nación caribeña.

El pasado marzo, el directivo había considerado “profundamente preocupante” la situación de Cuba para mantener la prestación de servicios de salud y que los servicios de salud “no pueden quedar a merced de la inestabilidad energética ni de la geopolítica”.

Cuba sufre desde hace seis años una de las peores crisis económicas y sociales de las últimas décadas, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, y una espiral inflacionaria.

jc (efe, ap)