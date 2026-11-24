



La evidencia que demuestra la eficacia del NAD+ todavía no es concluyente.

Los suplementos de NAD+ se han convertido en un tema popular en algunas comunidades de influencers centradas en la longevidad.

By Kevin Loria

Si sigues a influencers de bienestar o escuchas pódcasts sobre longevidad, es posible que hayas oído hablar de los supuestos beneficios del NAD+. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Y está justificada la expectación que genera?

El NAD (nicotinamida adenina dinucleótido, a menudo denominado NAD+, una de sus formas) es un tipo de molécula presente en nuestras células, conocida como coenzima. Tiene una amplia variedad de funciones, desde ayudar a las células a producir energía hasta reparar el daño celular, explica el doctor Christopher Wiley, PhD, científico del Centro de Investigación en Nutrición Humana Jean Mayer del USDA sobre el Envejecimiento en la Universidad de Tufts en Boston, quien ha estudiado el NAD. Con la edad, nuestros niveles de NAD disminuyen. “Existe la hipótesis de que esta pérdida provoca todos los procesos de deterioro que asociamos con el envejecimiento”, explica.

Por esa razón, la suplementación con NAD se ha popularizado entre algunos influencers. Afirman que aumentar los niveles de NAD podría ayudar a reparar el daño causado por la edad o el estrés ambiental, como la exposición al sol, incrementar la masa muscular y mejorar los niveles de energía, explica la doctora Rebecca Andrews, MD, profesora de medicina y directora de atención primaria en UConn Health en Farmington, Connecticut. Sin embargo, si bien algunos estudios demuestran que aumentar los niveles de NAD en ratones puede favorecer su salud muscular y mitocondrial, aún no existen datos que demuestren un efecto similar en humanos.

Cómo funciona el aumento de NAD

Uno de los primeros problemas al aumentar los niveles de NAD es que el cuerpo no lo absorbe bien cuando se toma por vía oral. Por lo tanto, los suplementos suelen presentarse en forma de inyecciones costosas, terapia intravenosa o precursores orales, que nuestro organismo utiliza para producir NAD.

Si bien las inyecciones o infusiones intravenosas han sido populares entre algunas celebridades, pueden resultar bastante caras: cientos de dólares al mes. Además, no sabemos cuál podría ser una dosis segura o eficaz de suplementos de NAD administrados de esta manera, afirma Andrews.

Aún no se ha establecido una dosis efectiva de un precursor oral de NAD, explica Andrews. Sin embargo, algunos estudios demuestran que ciertas dosis son seguras durante un período de hasta 20 a 24 semanas. Asimismo, existen varios estudios que prueban que estos precursores orales —generalmente mononucleótido de nicotinamida (NMN) o ribósido de nicotinamida (NR)— pueden aumentar con éxito los niveles de NAD en el organismo. No obstante, el simple hecho de elevar el nivel no implica necesariamente una mejora en la salud, dice el doctor Pieter Cohen, MD, médico internista de Cambridge Health Alliance, quien investiga los suplementos.

Adicionalmente, los precursores suelen ser caros, a veces más de un dólar por cápsula diaria. Y, como muchos suplementos, su calidad suele ser cuestionable. Un estudio de 2024 que evaluó los precursores de NAD descubrió que la mayoría contenía menos cantidad de la indicada en la etiqueta, y algunos ni siquiera contenían este ingrediente clave.

La investigación es limitada

Según Wiley, gran parte de la investigación sobre el NAD hasta la fecha proviene de estudios en animales. Si bien algunos estudios demuestran que aumentar los niveles de NAD en ratones puede favorecer su salud muscular y mitocondrial, aún no contamos con datos que demuestren que este aumento tenga un efecto similar en humanos.

En humanos, se han realizado pequeños estudios que han identificado posibles mejoras, generalmente en personas con afecciones como neurodegeneración y enfermedades cardiovasculares, según una revisión de la investigación de 2023.

Como muestra esta misma revisión de la investigación, muchos estudios realizados con personas que toman estos suplementos no han identificado mejoras significativas en la salud, al mismo tiempo también se señaló que los estudios no habían identificado problemas de seguridad importantes con la suplementación a corto plazo. Sin embargo, esto no significa que no exista ningún riesgo.

En otra revisión, los investigadores señalaron que podrían existir efectos secundarios que solo se manifiestan tras tratamientos prolongados con suplementos, y que es posible que dosis más altas tengan efectos indeseados. Los autores de la revisión sugirieron que dosis altas de ciertos precursores podrían convertirse en metabolitos no deseados que aumentan el riesgo de enfermedades. La investigación también ha insinuado la posibilidad de que los precursores orales aumenten la inflamación de maneras que podrían estar relacionadas con un mayor riesgo de padecer cáncer, afirma Wiley. Si bien esto no constituye una evidencia concluyente de daño, es motivo para ser cautelosos, añade.

Ni siquiera sabemos con certeza si perdemos NAD con la edad debido al envejecimiento en sí, según Wiley. Nuestros cuerpos podrían estar produciendo suficiente pero simplemente lo perdemos a medida que envejecemos porque lo utilizamos para contrarrestar la inflamación asociada al envejecimiento, explica. Demostrar que los suplementos de NAD tienen un beneficio claro probablemente requeriría décadas de investigación, incluyendo la administración de suplementos a personas jóvenes o de mediana edad y su seguimiento durante años, añade.

Mientras tanto, dado que las investigaciones han demostrado que las personas mayores con músculos más fuertes tienen niveles más altos de NAD, Andrews sugiere que la mejor y más segura manera de aumentar los niveles de NAD (y también la salud) es probablemente hacer ejercicio, con especial énfasis en el entrenamiento de fuerza.

Nota del editor: Una versión de este artículo también se publicó en la edición de enero/febrero de 2026 de la revista Consumer Reports. Desde entonces, se ha actualizado y ampliado.

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