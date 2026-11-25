Al menos 490.334 soldados rusos han muerto desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, según unas estadísticas oficiales del gobierno ruso obtenidas por la BBC.

Los datos filtrados de Rosstat (el servicio federal de estadísticas) revelan cómo la invasión a gran escala de Ucrania ha cambiado radicalmente los patrones de mortalidad en Rusia, y muestran el alto costo en vidas humanas pagado en una guerra que Vladimir Putin había supuesto que duraría solo unos días, pero que se ha prolongado casi cinco años.

El Servicio Ruso de la BBC obtuvo acceso a más de 11 millones de registros de defunción correspondientes al período comprendido entre 2021 y septiembre de 2026, tras una filtración derivada de un ciberataque atribuido al grupo bielorruso Cyber Partisans BY y al colectivo ucraniano Silent Crow.

La agencia estadística rusa admitió haber sufrido un ciberataque, aunque negó que se hubiera producido una filtración de información confidencial.

En colaboración con el medio independiente ruso Mediazona, el Servicio Ruso de la BBC comparó los datos de Rosstat con su propia base de datos de militares rusos fallecidos, elaborada a partir de fuentes abiertas desde el inicio de la invasión de Ucrania. El análisis reveló coincidencias en el 90% de los registros.

Los expertos militares estiman que la lista de 290.012 muertes publicada por la BBC, obtenida a partir de informes oficiales, redes sociales, nuevos monumentos y tumbas, podría representar entre el 45% y el 55% del número real de fallecidos. Esto situaría la cifra total de muertos en un rango de entre 527.295 y 644.471.

Los registros muestran que el 65% de los jóvenes rusos de entre 18 y 24 años que perdieron la vida en 2025 fallecieron en la guerra.

Para el grupo de edad comprendido entre 25 y 34 años, la cifra fue del 59%. Solo entre los rusos de 45 a 54 años, las enfermedades cardiovasculares causan más muertes que el conflicto.

Los datos también revelan la magnitud de las pérdidas en zonas específicas de Ucrania. Unos 20.000 soldados rusos murieron luchando por el control de 10 aldeas ucranianas cuya población conjunta antes de la guerra era de 12.000 habitantes.

Durante los combates por una pequeña aldea llamada Andriivka, al sur de la ciudad de Bajmut, en la región de Donetsk, 1.122 rusos perdieron la vida. Antes de la guerra, allí vivían 74 personas.

Rusia no facilita cifras públicas sobre las pérdidas sufridas desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Y hace dos años, Rosstat dejó de publicar datos sobre muertes por causas externas, que se utilizaban para medir la magnitud de las pérdidas militares.

Por ejemplo, solo el 70% de las muertes de soldados de las regiones ocupadas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, que lucharon para el ejército ruso, figuraban en los archivos de Rosstat.

En general, el conjunto de datos de Rosstat confirma las tendencias que hemos observado con nuestro propio recuento.

En julio pasado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cifró las bajas de su país en unas 50.000, aunque otra estimación, basada en fuentes abiertas y elaborada por el sitio web anónimo UA Losses, eleva esa cifra a 115.952.

Cómo llegamos a una cifra cercana al medio millón

El conjunto de datos de Rosstat no contiene nombres, pero sí incluye edades, lugares de residencia, lugares de fallecimiento y también las circunstancias de la muerte.

Como primer paso, filtramos los registros por ubicación geográfica y conservamos únicamente aquellos correspondientes a Ucrania y a las regiones fronterizas de Rusia que han sido escenario de incursiones de las fuerzas ucranianas.

A continuación, identificamos 425.174 registros que indicaban explícitamente una causa de muerte relacionada con el ámbito militar, como explosiones o metralla durante operaciones de combate.

Dado que este recuento podría incluir civiles, excluimos tanto a mujeres como a hombres fuera del grupo de edad de 18 a 65 años.

Además, si una persona vivió y falleció en las cuatro regiones ucranianas ocupadas por Rusia, la excluimos como posible civil, a menos que tuviera un registro de servicio militar adjunto a su entrada.

Se identificaron otras 14.093 entradas mediante el análisis del empleo, y 51.067 fueron registradas en la base de datos como fallecidas en virtud de una sentencia judicial. Esto suele ocurrir cuando un soldado desaparece en una zona de combate durante más de seis meses y su cuerpo no ha sido recuperado.

Una vez más, excluimos a los civiles contabilizando únicamente las muertes ocurridas en las zonas de guerra de Ucrania y Rusia.

Según el análisis del Servicio ruso de la BBC de los archivos filtrados, en el primer año de la guerra la edad promedio de los fallecidos era de 34 años. Para 2025, con la incorporación de prisioneros y soldados contratados a las filas, había aumentado a 40 (38 según nuestra propia lista).

Algunas de las regiones más pobres de Rusia, en Siberia Oriental, concentran una proporción desproporcionadamente alta de las pérdidas.

Los hombres de Tuvá, Buriatia y el Krai de Transbaikalia tienen entre 20 y 25 veces más probabilidades de morir en la guerra que los residentes de las ciudades más grandes como Moscú y San Petersburgo.

AFP via Getty Images: La cifra de bajas militares rusas podría superar el medio millón, según la información filtrada.

Los combatientes extranjeros

En la mayoría de las regiones, la distribución de muertes según los datos de Rosstat difiere de la lista de la BBC en tan solo unas décimas de punto porcentual.

Según nuestro análisis de los archivos de Rosstat, al menos 5.017 extranjeros figuran entre los fallecidos luchando por Rusia, los grupos más numerosos son los ciudadanos de Uzbekistán (1.031) y Tayikistán (720), países que envían un gran número de trabajadores migrantes a Rusia.

También figuraban en la base de datos 133 colombianos y 66 cubanos.

Esta es una estimación conservadora, ya que las personas con doble nacionalidad figuran como rusas en la base de datos, y no hay ninguna referencia a los norcoreanos que murieron repeliendo la incursión ucraniana en Rusia en 2024.

La BBC identificó a 2.304 soldados norcoreanos que murieron allí mediante el análisis de imágenes satelitales y fotografías oficiales de un monumento conmemorativo recién construido en Pyongyang.

Las estadísticas rusas filtradas pueden no estar completas, pero, consideradas junto con las investigaciones del Servicio Ruso de la BBC, adquieren una relevancia significativa.

En el contexto de una guerra que ha durado cuatro años y diez meses, estas cifras son elevadas para Rusia, si se comparan con la guerra soviética en Afganistán, que terminó en 1989.

En esa guerra de 10 años, se calcula que murieron 15.000 soldados del Ejército Rojo y aproximadamente un millón de civiles.

Con información adicional de Ilya Barabanov

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.