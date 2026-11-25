Un gran jurado federal en Los Ángeles acusó a Thomas Markle, padre de Meghan, duquesa de Sussex, por posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

Según documentos judiciales presentados en California, Markle, que permanece detenido en Florida, supuestamente poseía material que incluye al menos una imagen de una menor prepúber y otra de una menor de 12 años.

El hombre de 82 años niega poseer imágenes de abuso sexual infantil. Se espera que comparezca ante un juez en Los Ángeles en las próximas semanas.

La semana pasada, un juez de Florida declaró que el suegro del príncipe Harry es mentalmente competente para ser juzgado.

El FBI arrestó a Markle el 6 de noviembre en una residencia de ancianos en Florida por un único cargo federal de posesión de material de abuso sexual infantil. Ahora enfrenta dos cargos.

Su detención se produjo después de que una inspección de una bodega que supuestamente había alquilado en Los Ángeles durante casi dos décadas revelara el material de abuso.

Inicialmente, Markle fue puesto en libertad condicional bajo fianza, pero posteriormente se le ordenó permanecer en prisión preventiva luego de que supuestamente se quitara un dispositivo electrónico de localización.

En la acusación formal, presentada por la Fiscalía del Distrito Central de California, Markle está acusado de poseer a sabiendas negativos de grabaciones en formato 35 mm que contienen material de abuso sexual infantil.

La Fiscalía de Estados Unidos afirmó que, en ambos casos, Markle supuestamente sabía que las imágenes contenían ese tipo de material.

Dentro de la bodega, agentes federales también encontraron dos imágenes que muestran a un hombre adulto, a quien un testigo identificó como Markle, con una joven prepúber desnuda, según informó la fiscalía estadounidense.

Y señalaron que una tercera imagen parecía mostrar a una niña desnuda en una habitación que se cree pertenece a una cadena de moteles en Filipinas.

Markle se mudó a Filipinas el año pasado tras sufrir varios derrames cerebrales y vivió en Cebú hasta mayo.

“La declaración jurada [de los agentes] también describe fotografías adicionales que parecen mostrar a Markle con menores en diferentes grados de desnudez”, dijeron los fiscales.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.