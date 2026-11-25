El Gobierno de Brasil afirmó este miércoles que el anuncio de Estados Unidos de una posible imposición de nuevos aranceles al país sudamericano es una “amenaza inaceptable”. En un comunicado, el Ejecutivo liderado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su “indignación” por el anuncio realizado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés).

La USTR indicó más temprano que estudia imponer un arancel a las importaciones de azúcar procedentes de Brasil, así como un arancel adicional del 10 por ciento a las exportaciones de aeronaves desde dicho país. Ahora se abrirá un período de consultas hasta el 7 de diciembre, con el objetivo de forzar al gigante sudamericano a negociar, tras no haber logrado “ningún avance significativo” en el último año, según declaraciones del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

En cambio, el Gobierno brasileño dijo que resulta “evidente” que el objetivo de Washington es “presionar” a Brasil para que introduzca cambios en sus normas nacionales que regulan el sistema de pagos electrónico PIX, el comercio digital y los acuerdos preferenciales, entre otros puntos. Brasilia añadió que lleva un año negociando “de buena fe”, y no descarta aplicar medidas recíprocas a los aranceles.

“La decisión unilateral de la USTR constituye una acción inaceptable dentro del proceso de negociación bilateral en curso”, dijo la presidencia en un comunicado.

Relaciones tensas

Desde julio, Washington ya impone un recargo del 25 por ciento a ciertos bienes brasileños en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio, bajo la acusación de que Brasil incurre en prácticas comerciales perjudiciales para el país norteamericano. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se han enfriado además por cuestiones políticas.

Lula ha acusado al Gobierno de Donald Trump de haber tratado de interferir en las elecciones del pasado octubre, supuestamente para beneficiar a Flávio Bolsonaro, candidato que huyó a Estados Unidos tras su derrota, vulnerando una orden judicial que le impedía salir de su país. En plena campaña electoral, Washington retiró el visado a la embajadora brasileña para quejarse por la tardanza del Gobierno brasileño en la concesión del plácet al embajador designado por Trump, Daniel Pérez.