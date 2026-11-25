Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este miércoles 25 de noviembre. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se esperan cielos sin nubes. Se espera una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 37 grados Fahrenheit (3ºC) al caer la noche. También se espera un viento del norte, que rondará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1026.3 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 07:06 h y el atardecer será a las 17:36 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 36 y los 63 grados Fahrenheit (2 y 17 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La ciudad tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

En verano, la temperatura puede ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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