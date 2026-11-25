El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo este miércoles la detonación de cerca de 10,000 libras (4,536 kilos) de azida de plomo, un tipo de explosivo que estaba deteriorado dentro de una planta de municiones en el sur de Iowa, ante el recelo de los habitantes por los posibles efectos tóxicos.

La detonación controlada, que provocó una nube de humo, tuvo lugar a las 10:00 hora local y eliminó la reserva almacenada en 68 barriles subterráneos, después de que especialistas detectaran formaciones cristalinas altamente sensibles en 58 de ellos.

Aunque el Gobierno aún no especificó las posibles consecuencias del evento, el presidente del país, Donald Trump, afirmó en Truth Social que los primeros informes reflejan que “los esfuerzos de mitigación” de riesgos “superaron con creces todas las expectativas”.

Las proyecciones de los militares contemplaban que la explosión podría dispersar partículas de plomo hasta a 160 kilómetros de distancia, pese a las medidas previstas para contener la contaminación.

El subsecretario del Ejército de EE.UU., Jordan Gillis, explicó en un video publicado en redes sociales que eligieron “la hora y el lugar para optimizar las condiciones y obtener el mejor resultado para la seguridad del público y las comunidades cercanas”.

Además, aseguró que se prepararon bloqueadores de gel para limitar la liberación de partículas a raíz de la detonación para mantener sus “responsabilidades medioambientales” y dejar limpia el área después de la operación.

Una humareda de color blanco y gris de decenas de metros fue el primer resultado visible de las explosiones, según las imágenes de los medios locales.

En declaraciones a CNN, al administrador de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., Lee Zeldin, se expresó en la misma línea que el presidente y afirmó estar “muy feliz” por cómo se llevó a cabo la detonación.

Tras un bloqueo judicial, el tribunal de apelaciones de Misuri autorizó este lunes llevar a cabo las detonaciones, una decisión que se produjo horas después de que Trump ordenara suspender la operación hasta que los tribunales evaluaran una impugnación legal contra el plan de detonación. EFE