Sabrina Bahsoon se dio a conocer a nivel mundial como “la chica del metro“ después de que sus videos, grabados por ella misma y en los que aparecía bailando y haciendo playback en el metro de Londres, se popularizaran rápidamente en internet.

La creadora de contenido, de 26 años, tenía el mundo a sus pies cuando se hizo viral en 2023. Luego, llegó a reunir más de 900.000 seguidores en las redes sociales.

Firmó importantes contratos publicitarios con marcas reconocidas y estaba desarrollando una carrera musical.

Pero entonces “su vida entera dio un vuelco” cuando sufrió lo que parecía ser un episodio psicótico.

Sus síntomas la volvieron violenta y errática, lo que llevó a su internación en un hospital de salud mental, donde los médicos la trataron con medicación antipsicótica.

Pero la familia de Bahsoon, con la ayuda de un neurólogo amigo de su padre, presionó para que se le realizaran más pruebas.

Y, dos meses después de que comenzara su tratamiento psiquiátrico, los médicos descubrieron la verdad.

Cedida: La creadora de contenido estuvo hospitalizada a principios de este año.

En realidad, Sabrina padecía una enfermedad autoinmune rara pero tratable que a veces se manifiesta con síntomas psiquiátricos, así como con convulsiones, confusión y pérdida de memoria.

En su primera entrevista desde aquella experiencia, Sabrina le dice a la BBC que desea que los hospitales ofrezcan una serie de pruebas como práctica habitual si los pacientes presentan estos síntomas.

“En cierto modo, me siento decepcionada por la atención que recibí. Siento que faltó la urgencia necesaria para descubrir qué era lo que realmente me pasaba”, afirma.

“Y también creo que, como mujer, fue un error que dieran por hecho que era una paciente psicótica sin realizar más investigaciones”.

Un portavoz del hospital al que acudió Bahsoon se disculpó por su experiencia y afirmó que se ha iniciado una investigación sobre la atención que recibió.

“Síntomas psicóticos”

Bahsoon tuvo sus primeros “síntomas psicóticos” en marzo de este año después de grabar un video en el metro con el grupo de chicas Flo.

Esa noche empezó a gritar y a llorar, y sus conversaciones se volvieron “muy erráticas”.

Al día siguiente rompió con su novio, lo que hizo que sus hermanas fueran a ver cómo estaba, ya que fue algo totalmente inesperado.

Bahsoon afirma que su estado empeoró, volviéndose violenta consigo misma y publicando vídeos sin sentido, antes de que sus hermanas llamaran para pedir una ambulancia.

“Normalmente soy una persona muy relajada, quizás ansiosa a veces, pero la forma en la que hablaba de hacerme daño, la forma en la que gritaba y la violencia que ejercía eran totalmente inusuales en mí”, afirma.

Getty Images: Sabrina Bahsoon se había popularizado a través de sus contenidos de video en redes sociales.

Los médicos de urgencias pensaron inicialmente que sus síntomas podrían haber sido provocados por el estrés y la falta de sueño, y le dieron el alta con pastillas para dormir.

Acto seguido, comenzó a destrozar cosas en su casa y habló de tener alucinaciones, lo que derivó en que la policía la llevara al hospital esposada.

Bahsoon fue internada en un centro psiquiátrico y trasladada a una sala donde recibió tratamiento con medicamentos antipsicóticos que, según ella, la volvieron “dócil”.

“Pasé de ser una persona llena de energía a estar completamente catatónica”, dice.

“Dejé de comer, de beber. No podía hablar bien”.

Bahsoon asegura tener “recuerdos muy vagos” de ese período, pero su familia le ha mostrado desde entonces vídeos de ella sufriendo crisis nerviosas, lo cual le resulta “desgarrador”.

Enfermedad autoinmune

Tras dos meses en la unidad psiquiátrica, a Bahsoon le diagnosticaron una enfermedad autoinmune llamada encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA.

La enfermedad fue causada por tumores en sus ovarios, conocidos como teratomas, que producían anticuerpos que atacaban su propio organismo.

En junio se sometió a una cirugía para extirpar los tumores, lo que, según ella, provocó un cambio “drástico” en su comportamiento, pasando de “estar completamente alterada” a comprender mejor lo que sucedía a su alrededor.

Desde entonces, Bahsoon se ha estado recuperando en su país natal, Malasia, y está recibiendo terapia para “superar todo el trauma”.

Pero dice sentirse “muy afortunada”, ya que los médicos le han dicho que forma parte de un pequeño porcentaje de personas que, según sus previsiones, se recuperarán por completo.

Getty Images:

La creadora de contenido reveló por primera vez lo sucedido en un vídeo de TikTok en octubre, y dice que está compartiendo su historia porque quiere concienciar sobre la enfermedad.

También quiere “animar a la gente a que defienda sus derechos” si sienten que no están recibiendo el “trato que merecen”.

“Quiero que se reforme la forma en la que los hospitales tratan a los pacientes psicóticos o a los pacientes que presentan síntomas psicóticos”, afirma.

“Estoy compartiendo mi historia para que nadie más tenga que pasar por esto”.

Bahsoon tiene previsto retomar la creación de contenido el próximo año y espera con ilusión “disfrutar de la vida con una perspectiva totalmente nueva y valorando mucho más lo que hago y la posibilidad que ahora tengo de ayudar a otras personas”.

El riesgo de no ser diagnosticado

La encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA es más frecuente en mujeres y afecta principalmente a personas jóvenes, con aproximadamente el 40% de los casos en menores de 18 años, según la organización Encephalitis International (EI).

La doctora Ava Easton, directora ejecutiva de EI, afirma que un aspecto “aterrador” de esta condición es la rapidez con la que el comportamiento y la personalidad de una persona pueden cambiar.

“Una persona puede parecer de repente confundida, angustiada o estar experimentando psicosis cuando el problema subyacente es en realidad una inflamación de su cerebro”, afirma.

Easton dice que existe un “riesgo real” de que no se diagnostique y anima a la gente a estar atenta a las señales de alerta.

Getty Images: Esta enfermedad afecta principalmente a las mujeres jóvenes.

Según el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, los casos de encefalitis de cualquier tipo son raros. La organización Encephalitis International asegura que este diagnostico afecta a unas 6.000 personas en Reino Unido cada año.

Un portavoz del centro hospitalario Imperial College Healthcare NHS Trust, que fue el primero en tratar a Bahsoon, dijo que lamentaban “mucho” lo que ella había sufrido.

Según indicaron, una revisión interna reveló que algunos aspectos de su evaluación inicial “no recibieron el seguimiento adecuado” y que se había iniciado una investigación.

El doctor Ed Beveridge, director médico divisional del Central and North West London NHS Foundation Trust, también confirmó que formarían parte de esa revisión.

Según explicó, la encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA es una “enfermedad autoinmune poco común” que no se “detecta de forma rutinaria a nivel nacional”.

“Nos alegra que finalmente su enfermedad se haya identificado y tratado”, agregó.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.