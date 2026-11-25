Marte en tránsito por Virgo: qué pasa con tu signo del zodiaco
Marte comienza su tránsito por Virgo este 25 de noviembre y se quedará en este signo del zodiaco más tiempo de lo habitual; descubre cómo te afecta
El 25 de noviembre de 2026, Marte entra en Virgo y marca un cambio importante en la manera de actuar, tomar decisiones y enfrentar los desafíos cotidianos.
En el mundo de la astrología, este tránsito podría ayudarnos a recuperar la paciencia, prestar atención a los detalles y resolver asuntos que hemos dejado pendientes.
En lugar de actuar por impulso, será momento de pensar mejor cada movimiento, establecer prioridades y trabajar con constancia para alcanzar objetivos.
Además, Marte permanecerá más tiempo de lo habitual en Virgo debido a su próximo movimiento retrógrado.
Por eso, sus efectos podrían extenderse durante varios meses y tener una segunda etapa importante en 2027.
¿Qué significa Marte en Virgo y cuánto tiempo durará este tránsito?
Astrológicamente, Marte representa la acción, el deseo, la iniciativa y la manera en que expresamos el enojo.
Cuando transita por Virgo, un signo asociado con el orden, el análisis y la atención a los detalles, su energía adquiere un carácter más metódico.
Esta combinación favorece simbólicamente la organización de rutinas, la solución de problemas y el trabajo constante.
También puede aumentar la exigencia personal y la tendencia a querer que todo salga perfecto.
El reto será aprender a distinguir entre mejorar las cosas y obsesionarse con cada pequeño error.
¿Cuánto dura el tránsito de Marte en Virgo?
Marte ingresará en Virgo el 25 de noviembre de 2026 y comenzará su retrogradación en este signo el 10 de enero de 2027.
Después regresará a Leo el 21 de febrero, todavía en movimiento retrógrado, y recuperará su movimiento directo el 1 de abril.
El 14 de mayo de 2027 volverá a entrar en Virgo, donde permanecerá hasta el 15 de julio, según exponen editores del sitio Horóscopo Negro.
Cómo afectará Marte en Virgo a cada signo del zodiaco
Aries
Tu atención estará puesta en el trabajo, las rutinas y el bienestar. Será una oportunidad para organizar tus horarios, mejorar tus hábitos y aprender a controlar la frustración cuando otras personas no siguen tu ritmo.
Tauro
Marte en Virgo despertará tus ganas de disfrutar, enamorarte y recuperar actividades que te hacen feliz.
Podrías iniciar un proyecto creativo, retomar un pasatiempo o acercarte a alguien que te interesa.
Géminis
Tu hogar y tu convivencia familiar cobrarán protagonismo. Quizá quieras reorganizar tu espacio, solucionar problemas domésticos o incluso considerar una mudanza.
Cáncer
Tendrás más disposición para expresar lo que te molesta y dejar de guardar emociones.
También será una etapa favorable para estudiar, aprender y desarrollar proyectos que requieran concentración.
Leo
Después de tener a Marte en tu signo, comenzarás a concentrarte en el dinero y la estabilidad económica.
Podrías buscar nuevas fuentes de ingresos, negociar tus condiciones laborales o fortalecer tus ahorros.
Virgo
La entrada de Marte en tu signo podría devolverte la motivación para iniciar proyectos, cambiar tu imagen y tomar decisiones pendientes.
Sin embargo, también podrías exigirte demasiado.
Libra
Sentirás la necesidad de desconectarte un poco y procesar lo que has vivido.
Podrían salir a la superficie emociones que habías ocultado para mantener la paz.
Escorpio
El tránsito podría ayudarte a revisar tus amistades y tus planes futuros.
Quizá busques personas con objetivos similares o encuentres motivación para trabajar en equipo.
Sagitario
Tu vida profesional tendrá mayor movimiento. Podrías plantearte cambiar de empleo, buscar un ascenso o desarrollar un proyecto propio.
El desafío será mantener la constancia y evitar que nuevas ideas te distraigan de los objetivos que realmente importan.
Capricornio
Marte en Virgo podría impulsarte a explorar nuevas posibilidades, como viajar, estudiar, aprender un idioma o prepararte para un cambio importante en 2027.
También será buen momento para cuestionar ideas que ya no encajan con tus aspiraciones.
Acuario
La intimidad, la confianza y el dinero compartido podrían convertirse en temas centrales.
Será importante aclarar responsabilidades y hablar de situaciones que has preferido evitar..
Piscis
Tus relaciones personales estarán bajo la lupa. Podrían surgir conversaciones necesarias sobre límites, necesidades y compromisos.
En el amor habrá intensidad, aunque será importante no confundir una fuerte atracción con compatibilidad.