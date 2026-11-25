El 25 de noviembre de 2026, Marte entra en Virgo y marca un cambio importante en la manera de actuar, tomar decisiones y enfrentar los desafíos cotidianos.

En el mundo de la astrología, este tránsito podría ayudarnos a recuperar la paciencia, prestar atención a los detalles y resolver asuntos que hemos dejado pendientes.

En lugar de actuar por impulso, será momento de pensar mejor cada movimiento, establecer prioridades y trabajar con constancia para alcanzar objetivos.

Además, Marte permanecerá más tiempo de lo habitual en Virgo debido a su próximo movimiento retrógrado.

Por eso, sus efectos podrían extenderse durante varios meses y tener una segunda etapa importante en 2027.

¿Qué significa Marte en Virgo y cuánto tiempo durará este tránsito?

Astrológicamente, Marte representa la acción, el deseo, la iniciativa y la manera en que expresamos el enojo.

Cuando transita por Virgo, un signo asociado con el orden, el análisis y la atención a los detalles, su energía adquiere un carácter más metódico.

Esta combinación favorece simbólicamente la organización de rutinas, la solución de problemas y el trabajo constante.

También puede aumentar la exigencia personal y la tendencia a querer que todo salga perfecto.

El reto será aprender a distinguir entre mejorar las cosas y obsesionarse con cada pequeño error.

¿Cuánto dura el tránsito de Marte en Virgo?

Marte ingresará en Virgo el 25 de noviembre de 2026 y comenzará su retrogradación en este signo el 10 de enero de 2027.

Después regresará a Leo el 21 de febrero, todavía en movimiento retrógrado, y recuperará su movimiento directo el 1 de abril.

El 14 de mayo de 2027 volverá a entrar en Virgo, donde permanecerá hasta el 15 de julio, según exponen editores del sitio Horóscopo Negro.

Cómo afectará Marte en Virgo a cada signo del zodiaco

Aries

Tu atención estará puesta en el trabajo, las rutinas y el bienestar. Será una oportunidad para organizar tus horarios, mejorar tus hábitos y aprender a controlar la frustración cuando otras personas no siguen tu ritmo.

Tauro

Marte en Virgo despertará tus ganas de disfrutar, enamorarte y recuperar actividades que te hacen feliz.

Podrías iniciar un proyecto creativo, retomar un pasatiempo o acercarte a alguien que te interesa.

Géminis

Tu hogar y tu convivencia familiar cobrarán protagonismo. Quizá quieras reorganizar tu espacio, solucionar problemas domésticos o incluso considerar una mudanza.

Cáncer

Tendrás más disposición para expresar lo que te molesta y dejar de guardar emociones.

También será una etapa favorable para estudiar, aprender y desarrollar proyectos que requieran concentración.

Leo

Después de tener a Marte en tu signo, comenzarás a concentrarte en el dinero y la estabilidad económica.

Podrías buscar nuevas fuentes de ingresos, negociar tus condiciones laborales o fortalecer tus ahorros.

Virgo

La entrada de Marte en tu signo podría devolverte la motivación para iniciar proyectos, cambiar tu imagen y tomar decisiones pendientes.

Sin embargo, también podrías exigirte demasiado.

Libra

Sentirás la necesidad de desconectarte un poco y procesar lo que has vivido.

Podrían salir a la superficie emociones que habías ocultado para mantener la paz.

Escorpio

El tránsito podría ayudarte a revisar tus amistades y tus planes futuros.

Quizá busques personas con objetivos similares o encuentres motivación para trabajar en equipo.

Sagitario

Tu vida profesional tendrá mayor movimiento. Podrías plantearte cambiar de empleo, buscar un ascenso o desarrollar un proyecto propio.

El desafío será mantener la constancia y evitar que nuevas ideas te distraigan de los objetivos que realmente importan.

Capricornio

Marte en Virgo podría impulsarte a explorar nuevas posibilidades, como viajar, estudiar, aprender un idioma o prepararte para un cambio importante en 2027.

También será buen momento para cuestionar ideas que ya no encajan con tus aspiraciones.

Acuario

La intimidad, la confianza y el dinero compartido podrían convertirse en temas centrales.

Será importante aclarar responsabilidades y hablar de situaciones que has preferido evitar..

Piscis

Tus relaciones personales estarán bajo la lupa. Podrían surgir conversaciones necesarias sobre límites, necesidades y compromisos.

En el amor habrá intensidad, aunque será importante no confundir una fuerte atracción con compatibilidad.