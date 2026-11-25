Este miércoles 25 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 55 grados Fahrenheit (13ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y se prevén cielos sin nubes. Por otro lado, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 8.08 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 55ºF (13ºC) de máxima y 55ºF (13ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:06 h y el crepúsculo será a las 17:22 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan nubes escasas. Las temperaturas se moverán entre los 36 y los 57 grados Fahrenheit (2 y 14 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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