



Herramientas para el mantenimiento del auto, cámaras para el tablero, kits de emergencia, neumáticos, escuelas de manejo y mucho más.

By Jeff S. Bartlett

Hay muchos regalos llamativos para los amantes de los autos. Claro, un ambientador, unos guardabarros con el mensaje “Aléjate” o una calcomanía para el parachoques pueden ser divertidos, pero hay opciones mucho más prácticas para consentir a los entusiastas de los autos de tu lista.

El equipo de autos de Consumer Reports ha reunido una lista de sugerencias para optimizar tus compras festivas. Estos productos fueron seleccionados en base a las diferentes pruebas que realizamos. La mayoría puede mejorar la experiencia de conducción y, potencialmente, hacerla más segura. Entre las opciones también hay algunas bicicletas eléctricas y un portabicicletas para ayudarte a continuar con tus aventuras. Al comprar regalos para otros, es difícil superar una suscripción digital, impresa o de acceso completo a Consumer Reports.

Esta lista incluye opciones de distintos precios, desde pequeños detalles hasta regalos más elaborados. Aquí encontrarás opciones prácticas para los amantes de los autos.

Adaptadores para Android Auto y Apple CarPlay

Photo: Amazon

Una de las ventajas de los autos nuevos es la compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, que permite duplicar la pantalla del teléfono sin necesidad de conectarlo al coche ni sacarlo del bolsillo. Esta práctica función se puede añadir a autos más antiguos equipados con Android Auto o Apple CarPlay por cable por unos $30, lo que permite usar las aplicaciones de navegación y música del teléfono en la pantalla del sistema de infoentretenimiento del coche. Los adaptadores se conectan a un puerto USB-A o USB-C. Una vez configurados, pueden iniciar Android Auto o Apple CarPlay automáticamente al arrancar el vehículo. Existen dispositivos para ambas plataformas, e incluso algunos compatibles con las dos, lo que los hace ideales para autos compartidos por conductores que usan teléfonos diferentes.

Compra adaptadores inalámbricos para Android Auto y Apple CarPlay en Amazon.

Cámara para el tablero

Estas cámaras compactas están diseñadas específicamente para uso automotriz y graban en video todo lo que ocurre delante del auto, como el tráfico que se aproxima y los peatones que cruzan la calle. Muchas también pueden grabar lo que sucede dentro de la cabina. Algunas incluyen una unidad trasera que graba la actividad detrás del auto.

Según nuestra experiencia, muchas veces la calidad corresponde al precio que pagas. Descubrimos que una aplicación gratuita (Driver Dash Cam, disponible para Android e iPhone) es una buena manera de probar una cámara para el tablero antes de comprarla. Y a la hora de adquirirla, la resolución es fundamental. Las mejores cámaras para el tablero capturan videos nítidos y precisos. Puedes usar esos videos para impugnar multas por exceso de velocidad, como prueba o documentación de respaldo al presentar reclamaciones al seguro y en procedimientos legales. Usar una cámara para el tablero puede que no te dé un descuento en tu seguro de auto, pero podría ahorrarte miles de dólares al capturar imágenes cruciales justo antes de un accidente. A continuación, te presentamos nuestras cámaras para el tablero mejor valoradas, tanto de una sola como multicámara.

Consulta nuestra reseña de cámaras para el tablero.

Garmin X310

Viofo A229 Pro

Suscripción de música

Gracias a la posibilidad de conectar un teléfono inteligente al sistema de audio del auto, los conductores tienen más opciones musicales que nunca. Los modelos más modernos pueden reproducir música almacenada o transmitida desde un teléfono, e incluso algunos permiten controlar aplicaciones móviles.

Photo: Lincoln

Pandora y Spotify están integradas en muchos sistemas de infoentretenimiento, ofreciendo una alternativa atractiva a la radio terrestre y satelital. Cada aplicación cuenta con un servicio básico gratuito con publicidad (es decir, escucharás un anuncio entre canciones).

Por $5.99 al mes, Pandora Plus elimina la publicidad de su servicio de radio en streaming, y Pandora Premium, por $11.99 al mes, te permite buscar canciones o álbumes individuales y crear listas de reproducción. El Plan Familiar cuesta $19.99 al mes. Además, existen tarifas especiales para estudiantes y militares.

Spotify, un servicio de música similar, también ofrece un servicio Premium sin publicidad desde $12.99 al mes. (Premium Duo se puede compartir entre dos usuarios por $18.99). Premium Familiar cuesta $21.99 al mes y permite que los miembros de la familia que viven en el mismo hogar disfruten de hasta seis cuentas Premium. El Plan Estudiante incluye Hulu por $6.99 al mes.

En la última década, muchos autos han incorporado un receptor de radio satelital, lo que permite acceder a cientos de canales con una suscripción a SiriusXM.

El servicio ofrece una suscripción introductoria de tres meses por $1, que permite a los amantes de la música en tu lista de regalos para las fiestas escuchar música country, rock, hip-hop, clásica o pop en el auto y a través de una aplicación. El precio sube a $11.99 al mes para el paquete básico de música para el auto y la aplicación. Se pueden agregar programas de entrevistas y noticias por $5 cada uno, y deportes por $8. El plan Acceso Total incluye todo el contenido por $25.99 al mes.

Soporte para teléfono

Un soporte para teléfono puede ser una forma económica de añadir comodidad e incluso seguridad a tu automóvil. Hace unos años, Consumer Reports evaluó 15 soportes para móviles, que van desde los que se instalan en las rejillas de ventilación hasta los que se fijan al parabrisas, para determinar cuál funciona mejor independientemente del tipo o modelo de vehículo. Nuestros expertos en automoción utilizaron cada soporte en su conducción diaria durante semanas y registraron sus impresiones.

Photo: John Powers/Consumer Reports

Analizamos las ventajas y desventajas de cada tipo, y finalmente nos decantamos por uno que se monta en el parabrisas con capacidad de carga integrada para compensar el consumo de energía del navegador.

Aprende a elegir el soporte para teléfono ideal.

Compra soportes para teléfono en: Amazon, Target y Walmart

Batería portátil de arranque

Las baterías portátiles de tamaño reducido son lo suficientemente potentes como para arrancar un auto con la batería descargada. También se pueden usar para recargar dispositivos portátiles como teléfonos móviles y tabletas, lo que las convierte en un elemento útil de un kit de emergencia, siempre y cuando se mantengan cargadas y listas para usar. La mayoría pesa solo una libra y tienen aproximadamente el tamaño de un libro de bolsillo.

Photo: Amazon

Todas las unidades que probamos contaban con al menos un puerto USB integrado para recargar, además de una linterna incorporada. Algunas tenían conectores para cargar ciertas computadoras portátiles. Estas funciones les otorgan una gran versatilidad, lo que las hace muy prácticas para acampar y muy útiles durante un apagón. Los arrancadores de batería diseñados para soportar temperaturas de hasta 140°F se pueden comprar por menos de $50 durante las rebajas festivas.

Más información sobre arrancadores de batería.

Comprar arrancadores de batería: Amazon, Home Depot y Walmart

Manómetro para neumáticos

Un sencillo manómetro (medidores de presión) para neumáticos, lo suficientemente pequeño para caber en una media navideña, puede recordarles a los conductores que deben revisar la presión todos los meses. Los neumáticos deben estar inflados correctamente para obtener un rendimiento óptimo, mayor seguridad y una vida útil prolongada. Sin la presión adecuada, los neumáticos se desgastan más rápido y de forma irregular, consumen más combustible y afectan la estabilidad del vehículo.

Photo: John Powers/Consumer Reports

Existen tres tipos básicos de manómetros: de varilla, de esfera y digitales. Nuestras pruebas demuestran que no es necesario gastar mucho para conseguir un buen manómetro. Los manómetros de varilla son los más compactos, lo que facilita guardarlos en la guantera. Preferimos un modelo digital de Accutire por su precisión, durabilidad, facilidad de uso y precio asequible. El rendimiento de los manómetros de esfera varió en nuestras pruebas. Algunos de los manómetros más económicos obtuvieron puntuaciones bajas por su poca precisión, facilidad de uso o durabilidad. El clásico manómetro de esfera Intercomp 360060 (Amazon) funciona bien, pero es más caro que muchas alternativas.

Consulta cómo elegir el mejor manómetro para la presión de los neumáticos.

Sellador de neumáticos

Los selladores en lata a presión, los kits de sellado y los selladores líquidos pueden ser útiles para un kit de emergencia para el auto, pero cada uno tiene limitaciones en cuanto a almacenamiento y rendimiento. Independientemente del tipo que utilices, asegúrate de reparar o reemplazar los neumáticos pinchados lo antes posible, generalmente dentro de las 100 millas o según las indicaciones del fabricante.

Photo: John Powers/Consumer Reports

De los tres tipos nombrados, preferimos los kits. Vienen con una lata de sellador y un compresor que funcionan juntos. El sellador se conecta al neumático mediante un tubo roscado, y el compresor se enchufa a una toma de corriente de 12 voltios. En la mayoría de los kits, el compresor impulsa aire a través del envase de sellador hacia el neumático desinflado. A diferencia de las latas de sellador presurizadas, estos kits pueden inflar un neumático completamente desinflado hasta alcanzar la presión recomendada. Y como el sellador no viene presurizado, puedes guardar el kit en tu auto. (Las latas de sellador presurizadas corren el riesgo de reventar si se dejan en un vehículo caliente).

Entre los productos evaluados, el equipo de CR prefiere el AirMan ResQ Pro+ (disponible en Amazon por $65).

Consulta nuestra evaluación completa de selladores de neumáticos.

Inflador de neumáticos inalámbrico

Un inflador de llantas inalámbrico es una excelente herramienta para añadir aire a una llanta hasta alcanzar la presión recomendada. Elimina la necesidad de usar un compresor grande o de cargar con mangueras en la gasolinera. Los modelos suelen incluir una conexión para inflar llantas de auto y, como complemento, un adaptador de aguja para inflar balones de baloncesto, fútbol americano y similares. La mayoría también incluye un adaptador especial para inflar artículos como juguetes para la piscina, y algunos tienen adaptadores para inflar llantas de bicicleta que requieren una presión alta.

Photo: John Powers/Consumer Reports

Muchos infladores de neumáticos inalámbricos son compatibles con una gama de herramientas a batería, lo que hace tentador añadir el inflador como parte de un kit en lugar de comprarlo por separado. Hemos evaluado infladores pequeños, con apariencia de taladro, y otros ligeramente más grandes, y hemos comprobado que las prestaciones de los modelos más grandes justifican el precio adicional. Una ventaja de estos compresores más grandes es que la mayoría permite ajustar la presión deseada y dejar que el inflador haga su trabajo. No es necesario permanecer agachado sujetando la boquilla de aire. Pueden inflar un neumático de auto en tan solo 4 a 7 minutos.

Si buscas un kit de herramientas inalámbricas y valoras tener un buen inflador, elige el inflador DeWalt 20V Max ($169 sin batería en Home Depot) por su combinación de buen rendimiento general, funciones fáciles de usar, funcionamiento silencioso y almacenamiento lógico de la manguera. Consumer Reports también ha constatado que los taladros inalámbricos DeWalt ofrecen un rendimiento excelente.

Obtén más información sobre cómo elegir un inflador de neumáticos inalámbrico.

Lector de códigos

Todos los autos de gasolina fabricados a partir de 1996 (1997 para los diésel) cuentan con un puerto de diagnóstico integrado que permite a los técnicos conectar herramientas de escaneo a la computadora principal del vehículo. Esto resulta de gran valor para diagnosticar problemas, ya que las numerosas computadoras y sensores de los autos modernos generan un código que indica un área problemática específica.

Photo: Amazon

Los consumidores pueden usar el mismo puerto OBDII con un lector de códigos más básico para averiguar el problema que activó la luz de advertencia en el panel de instrumentos. Esto puede ayudar a concretar la urgencia del problema y facilitar la conversación con un técnico. Sin embargo, las herramientas económicas para el consumidor pueden capturar solo un código general en lugar de uno específico que revele suficiente información para un diagnóstico detallado.

Los precios de estas herramientas siguen bajando. Se pueden encontrar modelos con pantalla propia por entre $50 y $100. También existen unidades más sencillas que dependen de una conexión Bluetooth con un teléfono, como el Veepeak OBDCheck BLE que probamos. Este pequeño dispositivo, que cuesta $32 en Amazon, resultó fácil de usar.

Con suerte, no se necesitará una herramienta así con frecuencia, pero puede ser útil tener una en la familia o entre los amigos.

Busca lectores de códigos en Amazon.

Kit de restauración de faros

Un kit de restauración de faros puede ser un regalo estupendo.

Con el tiempo, las cubiertas de los faros pueden volverse opacas o empañadas por la exposición a los rayos ultravioleta del sol, especialmente si el auto se estaciona afuera con frecuencia. Un estudio de la AAA reveló que, con el tiempo, este empañamiento puede reducir la cantidad de luz emitida hasta en un 80% en comparación con cuando el auto era nuevo.

Photo: iStock

Existen kits económicos para eliminar la opacidad y sellar el revestimiento plástico de los faros. Requieren algo de esfuerzo, pero la mejora puede ser significativa. Hace unos años evaluamos varios kits y nos impresionaron el kit de restauración de faros Sylvania ($23 en Amazon) y el sistema de restauración de lentes de faros 3M ($23 en Amazon).

Obtén más información en nuestra guía de compra de kits de restauración de faros.

Kit de emergencia

Si el mal tiempo durante las vacaciones te deja varado en una carretera resbaladiza y nevada, un kit de emergencia bien equipado puede ayudarte a retomar el camino o, al menos, a que la espera de ayuda sea menos estresante.

Los kits de emergencia varían mucho en precio y contenido, pero generalmente incluyen cables de arranque, un botiquín básico de primeros auxilios, una linterna, una manta térmica, una pala para la nieve, una correa de remolque, un rascador de hielo y triángulos de señalización. Los puedes encontrar en tiendas como Amazon y Survival Supply.

Photo: John Powers/Consumer Reports

Compramos algunos kits de emergencia para invierno en línea para hacernos una idea de lo que podrían incluir y de su utilidad en caso de un apuro. Los que adquirimos costaron entre $45 y $75. Puede que parezcan caros, pero probablemente gastarías más de $100 comprando muchos de los artículos por separado para armar un kit de tamaño similar.

Busca un kit que se adapte a cómo y dónde manejas, y considera cuánto espacio ocupará en tu automóvil.

Aprende más sobre cómo armar tu propio kit de emergencia.

Camisetas y accesorios para amantes de los autos

También puedes optar por una sencilla camiseta, sudadera con capucha, gorra de béisbol o llavero con temática automovilística.

Photo: Ford

Las tiendas de ropa con descuento, como Kohl’s, y las tiendas de productos variados, como Walmart, suelen vender estos artículos. Un aficionado podría apreciar tener más ropa oficial de la marca disponible en concesionarios de automóviles o en la tienda online de fabricantes como BMW, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Mopar, Nissan, Porsche, Tesla, Toyota o Volkswagen.

Además de los artículos habituales, podrías encontrar un emblema de auto moderno o clásico para decorar tu vehículo.

Escuela de conducción

Las escuelas de conducción ofrecen desde clases básicas de manejo para conductores principiantes hasta técnicas avanzadas para quienes aspiran a ser pilotos de carreras.

A menudo ubicadas en circuitos de carreras de todo Estados Unidos, una clase práctica a alta velocidad puede costar alrededor de $160, mientras que unas pocas vueltas al volante pueden costar $800 o más. La formación práctica varía según el vehículo, la ubicación y el programa, pero el precio suele superar los $2,000. Consulta los enlaces a continuación para obtener información sobre precios y ubicaciones, y busca escuelas en línea en tu región.

Photo: Jeff S. Bartlett/Consumer Reports

Cabe destacar que normalmente se ofrecen descuentos importantes en experiencias de conducción y cursos durante las vacaciones. Sin embargo, al planificar el presupuesto, ten en cuenta que el seguro para circuitos suele ser adicional.

• Experiencia de conducción Richard Petty: Las sesiones van desde paseos de una vuelta hasta instrucción de conducción de carreras en autos NASCAR en pistas de todo Estados Unidos. Los precios oscilan entre $158 y $4,500, según los descuentos, el curso y la experiencia.

• Experiencia extrema: Maneja o viaja como pasajero en autos deportivos, muscle cars y superdeportivos en pistas de todo Estados Unidos. Los precios van desde $79 por un paseo como pasajero hasta (desde) $500 para conducir un Ferrari 296 GTB en pista.

• Escuela de carreras Radford: Impartida en una pista cerca de Phoenix, los cursos de capacitación incluyen un curso de conducción defensiva (desde $1,999) y entrenamiento en habilidades de conducción de alto rendimiento con muscle cars ($3,499 por un curso de dos días con estos autos). Además, hay programas de carreras de competencia para carreras de aceleración, Fórmula 4 y más.

• Escuela de carreras Skip Barber: La prestigiosa escuela Skip Barber ofrece programas de control de vehículos (abiertos a adolescentes y adultos) y de conducción de alto rendimiento en los principales circuitos del país.

• StreetSurvival: Son sesiones de conducción para adolescentes a nivel nacional, centradas en técnicas y conceptos de conducción segura. Organizamos eventos periódicamente en el Centro de Pruebas Automotrices de Consumer Reports por $175.

Neumáticos de alto rendimiento para autos y SUV

Unos buenos neumáticos pueden transformar el agarre de un auto a la carretera. Por eso, cambiar a neumáticos de alta gama para todas las estaciones, neumáticos de ultra alto rendimiento para todas las estaciones o neumáticos de verano de ultra alto rendimiento para todas las estaciones puede mejorar el manejo y la frenada. En la mayoría de los casos, existe un neumático de repuesto mejor que el original del auto.

Photo: John Powers/Consumer Reports

Consulta nuestra guía de compra y calificaciones de neumáticos. O ve directamente a nuestra selección de los mejores neumáticos.

Michelin Pilot Sport All Season 4

Cars: The Michelin Pilot Sport All Season 4 gets top marks for dry braking, hydroplaning resistance, and noise. It also delivers above-average handling, snow traction, and braking performance on wet surfaces. If you want a UHP tire with even more sport capability than the Michelin and don’t need all-season versatility, UHP summer tires earned the highest scores for performance in our tests.

Michelin CrossClimate2

SUVs: The Michelin CrossClimate2 is an all-weather tire that provides winter-ready traction without the need to remove the tires, like traditional winter/snow tires. As such, it earned excellent marks for snow traction and ice braking, and it delivers high performance in both dry and wet conditions for balanced year-round use. Every rated factor scores at least above average. These are directional tires; when it comes time to rotate, they should be moved front to rear but not side to side.

Ayudas para el estacionamiento

Las ayudas electrónicas para el estacionamiento, como los sensores y las cámaras de 360 ​​grados, facilitan estacionar el auto sin dañarlo. Algunas soluciones más sencillas pueden utilizarse para equipar coches más antiguos o para añadir protección. Hemos probado algunas ayudas para el estacionamiento que prometen simplificar la tarea y presentamos algunas de nuestras favoritas. Consulta nuestro análisis completo sobre ayudas para el estacionamiento.

Photo: John Powers/Consumer Reports

Cámara de visión trasera

La cámara de visión trasera inalámbrica AUTO-VOX CS-2 se conecta de forma inalámbrica a una pantalla de 4.3 pulgadas incluida. La cámara se alimenta mediante un cable de las luces de marcha atrás del auto, lo que permite que el sistema se encienda automáticamente al poner la marcha atrás. Incluye líneas guía, que se pueden desactivar.

Precio: $100

Dónde comprar: Amazon

Protector de parachoques

El BumpShox es un protector grueso de gomaespuma que rodea la placa de matrícula y sobresale para ayudar a proteger tu auto de rayones y pequeños golpes de otros vehículos al estacionarse. Puede ser útil al estacionar en la ciudad o en estacionamientos concurridos. No protege contra golpes en ángulo, pero resulta práctico.

Precio: $35

Dónde comprar: Amazon, BumperShox

Los mejores autos nuevos y usados ​​para adolescentes

Las fiestas pueden ser una buena ocasión para darse un gusto y comprar un gran regalo. Para un adolescente, no hay nada mejor que tener su propio auto. Ya sea que le ayudes con su primera compra o le des un capricho, prioriza la seguridad al elegir tu auto.

Photo: Jeff S. Bartlett/Consumer Reports

Los adolescentes se encuentran entre los conductores más riesgosos debido a una combinación de inmadurez, inexperiencia y presiones sociales. En consecuencia, sus índices de accidentes son casi cuatro veces mayores que los de los conductores de 20 años o más. Elegir el auto adecuado puede ayudar a los adolescentes a mantenerse seguros, pero puede ser difícil encontrar el equilibrio entre todos los factores que hacen que un vehículo sea ideal para conductores inexpertos.

Consumer Reports y el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) ofrecen listas de autos, SUV y minivans que combinan seguridad, protección, rendimiento y confiabilidad. Estas recomendaciones son ideales para adolescentes, pero también pueden ser útiles para cualquier persona que busque un vehículo que destaque en estas áreas.

Consulta las listas completas de los mejores autos usados ​​y nuevos para adolescentes.

Aprende todo lo que necesitas saber sobre el seguro de auto para adolescentes.

Ofertas de autos nuevos

Cada mes, Consumer Reports busca las mejores ofertas. Presentamos las mejores ofertas de autos nuevos y, más específicamente, las mejores ofertas en SUV nuevos, analizando el ahorro potencial en los modelos recomendados por CR, es decir, aquellos que destacan en nuestras pruebas de manejo, encuestas y seguridad. Además, hemos seleccionado una lista con las mejores ofertas en autos y SUV de bajo consumo de combustible.

Photo: Nissan

Recopilamos los modelos con los precios de transacción más bajos, recomendados o no. Estos son los autos nuevos con mayor descuento actualmente. Aún puede ser difícil encontrar algunos modelos, especialmente los mejor valorados, que se vendan por menos del precio de lista. Sin embargo, se pueden obtener ahorros relativos si se considera que algunos modelos se venden por encima del precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP).

Nuestras listas destacan las últimas ofertas nacionales. Puedes consultar los precios de transacción locales en las páginas de nuestros modelos de autos.

Para encontrar fácilmente una buena oferta en tu área, utiliza el servicio de compra de autos Build & Buy de Consumer Reports.

Sillas de seguridad infantiles para el auto

Ya sea que busques una silla de auto para tu pequeño o para el de un ser querido, encontrar la mejor opción para mantenerlo seguro es una prioridad. Las pruebas de Consumer Reports demuestran que comprar una silla de auto cara no siempre significa que sea la mejor. Un precio más elevado puede incluir características adicionales, pero eso no garantiza que todas funcionen bien o brinden mayor seguridad.

Tenemos califaciones de sillas de auto para bebés, sillas de auto infantiles con arnés y elevadores para ayudarte a encontrar el modelo ideal. A continuación, te mostramos las sillas más destacadas en tres categorías principales. Antes de comprar, consulta nuestra guía completa de compra de sillas de auto infantiles y las calificaciones.

Chicco KeyFit

Chicco Onefit LX

Nuna AACE

Bicicletas eléctricas

Las bicicletas eléctricas son más populares que nunca. Por eso, hemos estado probando una variedad de bicicletas eléctricas de carretera y plegables. (Anteriormente probamos bicicletas de montaña). Es evidente que hay muchas decisiones que tomar al elegir la bicicleta adecuada, como la talla, el estilo, la autonomía, la potencia y el peso. A continuación, encontrarás las recomendaciones del equipo de CR para bicicletas, candados y portabicicletas, pero te recomendamos consultar nuestra guía de compra y los artículos relacionados para obtener información más detallada y, en algunos casos, opciones más económicas. A continuación, te mostramos los modelos mejor valorados en varias categorías.

Photo: John Powers/Consumer Reports

Gazelle Medeo T10

Velotric Fold 1 Ebike

Trek Powerfly 4

Hiplok DX1000

Portabicicletas

Küat NV 2.0 y portabicicletas NV 2.0 Add-On

Precio: $990 por el NV 2.0, más $498 por la extensión NV 2.0 Add-On.

Capacidad para bicicletas: de 2 a 4

Dónde comprar: Amazon, REI

Límite de peso: 60 libras por bicicleta para el NV 2.0; 40 libras por bicicleta con el NV 2.0 Add-On

Peso del portabicicletas: 58 libras para el NV 2.0; 38 libras para el NV 2.0 Add-On

Tiempo de armado: de 30 a 60 minutos; fácil de armar.

Consulta cómo elegir un portabicicletas y nuestras recomendaciones.

Photo: John Powers/Consumer Reports

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