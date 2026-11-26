Jueves 26

Fiestas decembrinas en Universal Studios

Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles) celebra Holidays, un evento decembrino que incluye un menú especial con comida, bebidas y postres en locales de todo el parque, entre ellos el Minion Cafe, en el Wizarding World of Harry Potter y el Super Nintendo World. Además, los visitantes podrán disfrutar de la Who-bilation con la temática de Grinchmas, con la presencia del Grinch, el perro Max y todos los personajes de Who-ville. Todos los días hasta el 3 de enero. Boletos desde $190. Informes universalStudiosHollywood.com.

Foto: Universal Studios

Navidad en Six Flags

Holiday in the Park regresa a Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia) con shows de temporada, miles de luces, villancicos en vivo, la presencia de Santa, lectura de cuentos por parte de Ms. Claus, experiencias nuevas, actividades manuales y el programa de entretenimiento más extenso en la historia de este evento. De hoy jueves al 3 de enero. Boletos desde $45. Informes sixflags.com.

Foto: Six Flags

¡La tradición navideña más espectacular de Los Ángeles!

Descubre nuevas exhibiciones de luces navideñas, disfruta las delicias de temporada, captura fotos festivas, diviértete en la nueva pista de patinaje sobre hielo y mucho más.¡Haz de esta visita una experiencia navideña inolvidable para toda la familia! ¡Todo esto y más te espera en tu L.A. Zoo! Empezando el 20 de noviembre hasta el 10 de enero. ¡Consigue tus boletos en:

http://lazoolights.org/!

Foto: LA Zoo

Fiestas en Legoland

El espíritu navideño llegó a Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad) con el encendido de su emblemático árbol de Navidad de Lego, con lo que dio inicio Christmas Bricktacular, donde los visitantes podrán disfrutar de “nieve” que cae, luces centelleantes, espectáculos de temporada y un ambiente festivo en todo el parque. Regresan los elfos Frode e Ivy, el Santa Claus de Lego con su trineo y la oportunidad de tomarse fotos con personajes como el Hombre de Jengibre, la Chica Reno y el Muñeco de Nieve. En fechas seleccionadas hasta el 3 de enero. Boletos desde $64. Informes legoland.com.

Foto: Legoland

Exhibición de Wright of Derby en el museo Getty

El Museo J. Paul Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) presenta A Light in the Dark: Joseph Wright of Derby, una exposición que reúne las pinturas iluminadas por la luz de las velas, obra del artista inglés del siglo XVIII, Joseph Wright of Derby. La muestra destaca nuevos hallazgos sobre el característico estilo del artista, centrado en la iluminación por velas, y su ingenioso uso de la hoja de plata para lograr efectos lumínicos intensos. Termina el 14 de marzo. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Getty Museum

Enchanted en Descanso Gardens

Enchanted Forest of Light, en el Descaso Gardens ( 1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) celebra sus décimo aniversario con un espectáculo de luces láser, un homenaje a los jardines japoneses, caída de nieve artificial y un recorrido de una milla que incluye instalaciones lumínicas interactivas. Termina el 9 de enero. Boletos desde $22. Informes descansogardens.org.

Foto: Descanso Gardens

Fiestas en el Queen Mary

El Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach) prepara para las celebraciones de la época a partir de esta semana con entretenimiento navideño, cócteles de temporada, actividades para toda la familia y propuestas gastronómicas. También hay noches de cine navideño, talleres de casas de pan de jengibre, Spirits of Christmas y mucho más. De hoy jueves al 28 de diciembre. El precio varía según el evento. Informes queenmary.com/whatsondeck.

Foto: Cortesía

Nueva experiencia en el Acuario del Pacífico

El Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach) presenta Ocean Giants Revealed: A Holographic Adventure, una nueva experiencia holográfica inmersiva narrada por el actor Ted Danson. Esta nueva cinta permite al público sumergirse en las profundidades del océano, un entorno al que pocos han logrado acceder. Los espectadores podrán contemplar la belleza y la diversidad de especies marinas, tanto actuales como extintas. Disponible hasta finales de 2027. Entradas desde $47. Informes aquariumofpacific.org.

Foto: Aquarium of the Pacific

Viernes 27

Home Alone en concierto

La serie Deck the Hall en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) presenta Home Alone en concierto. Este querido clásico de la comedia cuenta con la encantadora y deliciosa partitura del célebre compositor John Williams, interpretada en directo mientras se proyecta la película. Viernes 27 a las 8 pm y sábado 28 de noviembre a las 2 pm. Boletos desde $158. Informes laphil.com.

Foto: Archivo Crédito: Disney

Sábado 28

Cristian Castro en el Peacock

Cristian Castro trae a la ciudad su gira Nada solo éxitos al teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), en la que incluye muchas de sus canciones más reconocidas. Sábado 28 e noviembre a las 8 pm. Boletos desde $165. Informes ticketmaster.

Cortesía Crédito: Mezcalent

Domingo 29

Desfile navideño en el bulevar Hollywood

La edición 94 del Hollywood Christmas Parade Supporting Marine Toys for Tots! (comienza en la Orange Street y el Hollywood Boulevard, en Los Angeles) recorrerá 3.2 millas e incluirá a 97 celebridades de Hollywood y personalidades destacadas, doce grupos de actuación, doce bandas, seis globos gigantes de cuatro pisos de altura que representan a diversos personajes, cinco carrozas, 40 vehículos de películas y más. Termina con la aparición de Papá Noel y sus renos. Domingo 29 de noviembre a las 6 pm. Evento gratuito. Informes thehollywoodchristmasparade.org.