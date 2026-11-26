Arabia Saudita anunció el jueves que interceptó dos misiles balísticos que se dirigían hacia Riad, un día después de un ataque reivindicado por los hutíes de Yemen contra dos puertos y contra el distrito financiero de la capital.

El estallido ocurrió alrededor de la medianoche local (21H00 GMT), tras una alerta de las autoridades sobre una “amenaza aérea hostil” que fue levantada poco después.

Habitantes del norte y el este de Riad confirmaron haber oído el estruendo y uno de ellos indicó que las ventanas de su casa “temblaron violentamente”.

Poco después, las fuerzas armadas sauditas anunciaron en la red social X que habían “interceptado y destruido dos misiles balísticos lanzados por la milicia terrorista hutí hacia Riad”.

El ejército también destruyó un misil de crucero hutí lanzado hacia el oeste del país, así como un dron en las cercanías del puerto de Yedá, en el mar Rojo, sin que se hayan reportado víctimas.

Los hutíes reivindicaron además, el miércoles, ataques contra dos puertos saudíes en el mar Rojo, tras una ofensiva de las fuerzas sauditas en Yemen contra el gran puerto de Hodeida, controlado por esos combatientes respaldados por Irán.

Dos puertos sauditas atacados

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita que combate a los hutíes, Turki al Malki, informó el miércoles por la noche de la “caída de un proyectil lanzado por la milicia terrorista hutí sobre el puerto de Jizán”.

Agregó que la ofensiva había causado “daños leves, sin heridos entre la población civil”.

Posteriormente, el vocero hutí, Yahya Saree, reivindicó ese ataque y señaló que el muelle de Yedá también fue blanco de un bombardeo. “Ambas operaciones causaron daños en los lugares atacados”, afirmó.

Los intercambios de hostilidades son casi diarios desde que se reanudó en los últimos meses el conflicto entre los hutíes, que controlan desde hace una década gran parte de Yemen, y el gobierno reconocido por la comunidad internacional y respaldado por Riad.

Los hutíes también reivindicaron el miércoles ataques contra una refinería en el este del reino petrolero, así como el que el día anterior había alcanzado la torre más alta del distrito financiero de Riad, sede del acaudalado fondo soberano saudita PIF, que fue alcanzada por segunda vez en menos de una semana.

gs (afp, efe, reuters)