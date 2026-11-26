El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de la OTAN, Mark Rutte, urgieron a Rusia a abstenerse de “expandir la guerra” en Ucrania, en un comunicado conjunto emitido después de que se reunieran en la residencia de Donald Trump en Florida.

El encuentro, calificado como “extraordinario” y “muy impactante”, se centró en las guerras en Ucrania e Irán, según el documento emitido por la Casa Blanca después de la cita a puerta cerrada en la residencia Mar-a-Lago de Trump.

“También discutimos la importancia de que Rusia evite cualquier acción que pueda de manera intencional o no intencional expandir la guerra, y la importancia de obtener una resolución pacífica de la guerra tan rápido como sea posible”, agregó la declaración.

El llamado conjunto de Trump y Rutte se produce a pesar de que el líder estadounidense había descrito a su par ruso, Vladimir Putin, como su “amigo” durante una reunión en China la semana pasada.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, cuestionó los comentarios de Trump sobre Putin. “Para nosotros, es un asesino”, dijo el mandatario a CNN.

“Lo que el presidente Trump está haciendo, incluida la reunión en Shenzhen, es poner a prueba a Putin”, dijo Rutte en una entrevista con Fox News el miércoles, cuando fue consultado sobre los comentarios del magnate republicano.

Garantías de seguridad para Ucrania

“¿Qué tan serio es? ¿Está dispuesto a sentarse a la mesa de negociación? ¿Está dispuesto a implicarse realmente en conversaciones? Entonces mantengamos la presión. Creo que está funcionando, y tenemos que seguir haciéndolo”, afirmó el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Trump, acusado por sus críticos de alinearse con Moscú por encima de Kiev, dijo después de su encuentro con Putin que el líder ruso quiere que la guerra termine por “medios diplomáticos”.

La reunión en Florida ocurre en un momento en que los países europeos han expresado su deseo de sumarse a unas conversaciones preliminares que hasta ahora solo han incluido a Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

Rutte dijo que cualquier acuerdo debe incluir garantías de seguridad para Ucrania. “Cuando la guerra acabe, sea con un acuerdo de paz -preferiblemente- o, si no es posible, con un cese al fuego a largo plazo, necesitamos asegurarnos que Ucrania tiene garantías de seguridad de cara al futuro”, apuntó.

mg (afp, dpa)