El gobierno de México anunció este miércoles una protesta diplomática contra el gobierno de Estados Unidos por la deportación de una ciudadana de su país a España.

Pero no era una deportación cualquiera: la persona en cuestión era Inés Gómez Mont, una reconocida presentadora de la televisión mexicana radicada en Estados Unidos, que no solo se hizo famosa por sus llamativos programas televisivos sino también porque estaba siendo requerida en extradición por el gobierno mexicano.

Fue la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que enviaría una nota de protesta a Washington para pedir explicaciones.

“¿Por qué no se extraditó a México?”, preguntó la mandataria tras señalar que, así como México envió a Estados Unidos a más de 90 delincuentes entre 2025 y este año, “pues pedimos reciprocidad”.

Desde el año pasado, México había impulsado el pedido de extradición de Gómez Mont.

Detrás de esa petición estaban las acusaciones formales presentadas por la Fiscalía mexicana contra ella por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.

Las autoridades mexicanas sostienen que ex presentadora y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, participaron en un esquema para desviar recursos públicos y mover fondos a través de múltiples cuentas bancarias. El monto por el que se los investiga ronda los US$150 millones y las acusaciones se remontan a 2021.

Por su parte, el gobierno de EE.UU. explicó que Gómez Mont fue detenida eel pasado 26 de octubre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debido a su situación migratoria irregular en ese país.

Asimismo, informó que fue ella misma quien aceptó la salida voluntaria de Estados Unidos y que fue enviada a España porque había ingresado al país utilizando un pasaporte español.

Getty Images: Gómez Mont se hizo conocida en México durante la década de 2010 por presentar programas de farándula en la televisión.

El gobierno de México indicó que también pedirá explicaciones a Interpol sobre las razones por las que la orden de arresto internacional fue retirada pocos días antes de la deportación de la presentadora.

Quién es Gómez Mont

Inés Gómez Mont ganó notoriedad internacional en febrero de 2008 cuando, durante la celebración de la final de fútbol americano, el llamado Super Bowl, que ese año disputaron los New England Patriots y los New York Giants, se vistió de novia y le pidió públicamente matrimonio a la estrella de este deporte, Tom Brady.

Gómez Mont trabajaba para la cadena de televisión TV Azteca y estaba acreditada para cubrir el evento. Vestida con un traje blanco, se acercó a Brady y le pidió que fuera su esposo.

“Estoy enamorada de ti, ¿te casarías conmigo, por favor?”, le dijo. Brady le respondió amablemente que ya estaba comprometido con la modelo Gisele Bündchen.

Pero no era la primera vez que la presentadora protagonizaba un momento de ese tipo. En México, donde había sido conductora de programas en TV Azteca y Televisa, cobró fama por su estilo llamativo para presentar espacios de entretenimiento y farándula.

Gómez Mont también se dedicó a la actuación, aunque desarrolló la mayor parte de su carrera en la televisión de espectáculos.

En 2015 se casó con Víctor Manuel Álvarez Puga, un conocido abogado y empresario mexicano. Y poco después comenzaron los problemas con las autoridades.

En 2021 se conoció, a partir de una denuncia de la Fiscalía, que el empresario, presuntamente con el conocimiento de su esposa, había diseñado una compleja red para defraudar al Estado a través de varias empresas que facturaban servicios que nunca se realizaron.

Poco después, se emitió una orden judicial para arrestar a Gómez Mont y a su esposo para que respondieran ante la justicia mexicana, pero ambos se encontraban en EE.UU.

En enero de 2023, ella aseguró en su cuenta de Instagram que no había incurrido en el delito de lavado de dinero y que en 2018 había realizado un pago reparatorio cercano a los US$710.000.

“No entiendo por qué desconocen ese pago”, afirmó.

Ahora, se deportación a España en lugar de México ha vuelto a poner en las primeras planas el caso.

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