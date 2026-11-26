La Policía de Colombia informó que 76 personas estuvieron retenidas por hombres armados durante la toma de un supermercado en Cartagena que se prolongó por casi un día, una cifra muy superior a la informada inicialmente.

Las fuerzas de seguridad irrumpieron en el establecimiento en la madrugada del miércoles, liberaron ilesas a todas las víctimas y abatieron a uno de los tres atacantes, según dijo a la AFP una fuente de la policía.

El número es mayor a la treintena de retenidos inicialmente reportados por el presidente Abelardo de la Espriella. A lo largo del día, la Policía anunció a cuentagotas una decena de liberaciones, la mayoría mujeres en edad avanzada.

Según la versión del mandatario, en la mañana del martes un grupo de delincuentes huyó al almacén Éxito tras un intento fallido de robo a un vehículo blindado con objetos de valor.

“Se sentía bastante miedo en ese momento porque (los secuestradores) estaban bastante embriagados (…) El acento era del interior, antioqueño”, dijo Dayro Rafael Velázquez, trabajador del supermercado, a Caracol Radio.

Desde su llegada al poder en agosto, el presidente recurre con frecuencia a una retórica de mano dura y a una puesta en escena de tipo militar, mientras Colombia vive la peor ola de violencia en una década.

Escoltado por una caravana de autos y motocicletas de policía, De la Espriella llegó al operativo de Cartagena vestido de uniforme militar, portando un arma y un transmisor de radio.

“Este es el primer y último mensaje que les vamos a mandar (…) entreguen a los rehenes, salgan con las manos en alto”, dijo el presidente a los asaltantes según un video que compartió en X sobre la reconstitución del secuestro, en el que muestra a los capturados.

La toma coincidió con el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC, que llevó a la entonces guerrilla más poderosa del continente a deponer las armas.

La conmemoración estuvo ensombrecida por una inusitada ola de violencia con atentados en distintos puntos del país.

Prolongado cautiverio

Tras el operativo de rescate, imágenes difundidas en medios locales mostraron a varios hombres salir esposados y custodiados por policías del supermercado.

Según fuentes de la fiscalía, este es un procedimiento habitual antes de definir quiénes son los secuestradores que suelen camuflarse entre los rehenes.

Al comienzo de la toma se observaron encapuchados con armas largas apuntando a rehenes amarrados y usados como escudos frente a las ventanas del supermercado.

“Mi hijo está allá (…) No salió del trabajo y no responde al teléfono, creo que se lo quitaron”, había dicho a la AFP Jacob Pérez, padre de uno de los trabajadores del supermercado Éxito.

Tras el regreso de su hijo a casa este miércoles, Pérez dijo que está “maltratado”.

Decenas de personas se congregaron detrás de los cordones policiales, en calles y aceras cercanas.

La toma de rehenes ocurrió en Cartagena, una ciudad portuaria del Caribe famosa por su casco antiguo amurallado de época colonial, complejos turísticos de playa y cruceros.

En distintos momentos de la noche, periodistas de la AFP vieron a agentes desenfundar sus pistolas y a francotiradores tomar posición en los tejados cercanos. Un helicóptero policial sobrevoló la zona de manera continua.

mg (afp, El Tiempo)