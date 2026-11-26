Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche de escasa nubosidad. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 82 grados Fahrenheit (28ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche bajará hasta los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Los vientos del oeste soplarán con velocidades de 5.59 mph durante la jornada y de 6.84 durante la noche.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:36 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:45 h. En total tendremos 10 horas de luz solar a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 84 grados Fahrenheit (14 y 29ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 2% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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