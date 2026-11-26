Elizabeth Rodríguez y Magdelys Savigne estuvieron muy cerca de conocerse en Cuba. Elizabeth estudiaba violín clásico y Magdelys las percusiones; llamaba la atención porque era una de las poquísimas mujeres que tocaban y estudiaban ese instrumento en la isla.

Sus destinos, sin embargo, se cruzaron en Toronto, Canadá, a donde ambas emigraron hace más de una década. Las dos tenían historias personales similares y ganas inmensas de sobresalir con su música. Primero fueron parte del proyecto Maqueque, de Jane Bunnett, un ensamble afrocubano de jazz creado para asesorar a mujeres músicas cubanas, y después, juntas, en 2017, crearon Okan, un grupo que fusiona la música clásica, el jazz y los ritmos afrocubanos.

Maqueque no solo las unió profesionalmente, sino sentimentalmente. Y las cosas han funcionado tan bien, que desde que las dos chicas juntaron su talento, y sus vidas, han sido reconocidas. Su álbum debut, “Sombras”, de 2019, recibió una nominación al premio Juno, el máximo galardón que otorga la Academia Canadiense de Artes y Ciencias de la Grabación. En 2020, con su segundo disco, “Espiral”, ganaron este galardón.

En 2023 editaron “Okantomi” y este 2026 ya tienen otro proyecto entre manos.

Actualmente, las chicas de Okan, palabra que en la lengua yoruba significa corazón, están ocupadas con el estreno de “Ife Ara”, un disco que crearon ya no en Canadá, sino en Miami, donde actualmente radican. Se trata de un proyecto con el que buscan ayudar otras mujeres a sanar y a empoderarse.

“Necesitábamos estar aquí y estar en un lugar más cálido”, dijo Elizabeth. “Estar en un lugar con personas que nos conocen, la playa, el mar, el clima; era muy necesario para nuestra salud mental, para poder escribir todo este nuevo álbum desde un lugar donde pudiéramos sanar con la naturaleza”.

Lo único que les incomoda un poco a estas dos artistas es el clima político que se vive en el país. Aunque para ellas, “nuestra sola presencia ya es un acto de rebeldía y de resistencia”.

“Tenemos una familia ‘queer’, somos emigrantes, latinas […] Todo lo que mucha gente no quiere ver o aceptar”, dijo Magdelys. “Por es la visibilidad es muy importante”.

10 años de historia juntas

Este año, Elizabeth y Magdelys están celebrando con “Ife Ara” diez años de haberse conocido. En yoruba significa amor propio o amor por uno mismo. El disco ya está disponible en plataformas, pero el primer sencillo que dieron a conocer fue “Te falta grasa”, un tema en el que tienen como invitada a Daymé Arocena, también una destacada intérprete cubana.

“Contamos con la suerte de que es nuestra amiga personal”, dijeron. “Y afortunadamente, finalmente, después de tantos años de chistes, y risas, y fiestas, dijimos, ‘ya es hora de que acabemos de hacer una canción'”.

Daymé aceptó encantada, y también participó en el videoclip del tema. Las tres chicas celebran sus cuerpos curvilíneos y frondosos, que contrastan con la estética de las mujeres esbeltas y perfectas que le han dado fama a Miami.

“Necesitamos mostrar mujeres reales”, dijo Magdelys. “[Porque] yo veo videos de artistas de Miami, que bueno, maravilloso, qué bueno, pero no nos representan”.

“Lo que estamos diciendo es, ‘nosotros tenemos toda la grasa'”, dijo Elizabeth. “Y cuando hablamos de grasa, hablamos de flow, hablamos de sabor, de flavor. Es a lo que nos estamos refiriendo, realmente”.

El álbum, dice esta pareja “es un viaje al amor propio”, celebra haber superado relaciones narcisistas y también busca empoderar a las mujeres. En los interludios del disco físico, hablan sobre eso.

“Son herramientas que le estamos dando a la gente para que sobrevivan, para que se encuentren con ellas mismas y cuando ya tú te amas a ti, cuando tú te quieres a ti y tú te valoras y te respetas, nadie te pasa por arriba”, dijo Elizabeth. “It’s as simple as that“.