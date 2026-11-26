La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica ante el aumento de casos de viruela del mono, conocida como mpox, en varios países de América, principalmente Brasil. El organismo pidió reforzar la vigilancia sanitaria, las pruebas de laboratorio y la vacunación para prevenir una mayor propagación.

De acuerdo con el informe publicado recientemente, entre enero y noviembre de 2026 se confirmaron 3,269 contagios y cuatro fallecimientos en 13 países. Estados Unidos encabezó las estadísticas con 1,457 casos, seguido de Brasil, con 1,325.

México notificó 107 contagios y dos muertes, mientras que Chile registró 143 casos y una defunción. Brasil también reportó un fallecimiento, según los datos recopilados por la OPS.

El organismo identificó un incremento de infecciones desde finales de septiembre, especialmente en Brasil, así como una mayor detección del clado Ib, una variante genética del virus que comenzó a extenderse a nuevos países.

En su alerta epidemiológica, la OPS advirtió: “Un aumento concomitante en la detección de mpox clado Ib sugiere un cambio en la epidemiología de dicho clado en Brasil, que pasa de casos exclusivamente relacionados con viajes a una aparente transmisión comunitaria”.

Desde finales de 2024, las autoridades identificaron más de 380 casos del clado Ib en 11 países de América, de los cuales más de 360 correspondieron a 2026.

En México se registraron 30 casos de esta variante, incluidos 22 detectados durante los dos meses más recientes. Estados Unidos también notificó indicios de transmisión local, mientras que Colombia y Canadá reportaron patrones similares.

Más de 76,000 casos desde 2022

La OPS informó que, desde 2022, América acumuló 76,084 infecciones confirmadas y 202 fallecimientos en 31 países y territorios.

La enfermedad afectó de manera desproporcionada a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Además, entre las 114 personas fallecidas cuyo estado respecto al VIH era conocido, 111 vivían con ese virus, equivalentes al 97%.

Ante este panorama, el organismo solicitó fortalecer los mecanismos de detección temprana, ampliar las capacidades de laboratorio e impulsar campañas de vacunación dirigidas a las poblaciones con mayor riesgo.

La OPS recomendó “fortalecer la vigilancia epidemiológica y genómica para asegurar la detección e investigación oportunas de los casos, monitorear los cambios en los patrones de transmisión y reforzar las medidas focalizadas de prevención y control”.

Síntomas y medidas de prevención

La mpox es una enfermedad infecciosa que puede transmitirse mediante contacto físico estrecho con personas infectadas, incluido el contacto íntimo y piel con piel. También puede propagarse a través de ropa, sábanas y otros materiales contaminados.

Entre sus síntomas figuran lesiones cutáneas, fiebre, dolor muscular, cansancio, dolor de cabeza e inflamación de los ganglios linfáticos. Las erupciones pueden aparecer en distintas partes del cuerpo, incluidas las zonas genital y anal.

La OPS recomendó buscar atención médica ante lesiones inexplicables, especialmente después del contacto con una persona posiblemente infectada. También recordó que la vacunación debía complementar otras medidas preventivas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia sanitaria internacional por mpox en agosto de 2024, que concluyó el 5 de septiembre de 2025 tras disminuir el impacto mundial del brote.

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