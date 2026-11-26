La vida como Pablo Alborán la conocía cambió brutalmente antes de que grabara el álbum “KM0” —se pronuncia Kilómetro Cero—, cuando su familia recibió el diagnóstico de cáncer de una hija de su hermana Casilda.

La niña, de la que no se reveló el nombre, padeció de leucemia y tuvo que someterse a un tratamiento de quimioterapia y a un trasplante de médula ósea.

“Es un disco que viene después de un momento muy duro en mi familia”, dijo Pablo en una entrevista desde su casa en Madrid. “Y eso nos trastocó a todos la vida un poco. Nos cambió el esquema de lo que es la vida. Entonces, cuando se cura, gracias a un trasplante de médula, cuando yo vuelvo a mi vida, al trabajo, a escribir, a componer, a girar, me doy cuenta que hay un montón de cosas que ya no quiero que sean así. Hay un montón de cosas que me dificultan el divertirme, el aprender, el crecer. Y entonces decido cambiarlas”.

Uno de esos cambios fue su manera de componer. A partir de la experiencia familiar, Pablo decidió escribir un disco desde un lugar “más crudo, más transparente”. Pero al mismo tiempo, quiso divertirse y atreverse a hacer cosas que musicalmente quizá en otro momento no se hubiera atrevido.

“Tenía mucho miedo al juicio”, dijo. “Y sobre todo, a mi juicio”.

En este disco, el séptimo de estudio en su carrera, hay canciones como “Clickbait”, una crítica a la superficialidad de las redes sociales, pero con un ritmo divertido que invita a bailar, o como Pablo la describe, “una canción muy estridente que ni siquiera tiene género”.

Por otro lado, hay un merengue, “Si quisieras”, que celebra al amor; o una bulería, “Planta 7”, en la que colabora el guitarrista Vicente Amigo y que, por increíble que parezca, tiene una duración de nueve minutos, y que el artista se aferró a grabar a pesar de las objeciones de la disquera.

Ese tema, que incluye más melodía que letra, es un homenaje que Pablo quiso rendir a quienes trabajan en el sector de la salud pública de su país, “a los profesionales de la sanidad que piden auxilio constantemente para que mejoren sus condiciones”.

Por otra parte, hay un corte que incluye ritmos de salsa, “La vida que nos espera”. Y por supuesto, entre las 18 canciones del álbum, hay baladas, un género que el artista lleva en su ADN, con el que se dio a conocer y “donde siento que más honesto puedo ser con las emociones”, dijo.

“Pero creo que también hay veces que hay que irse para poder volver”, sostuvo. “Y hay que experimentar para poder volver con más frescura”.

Su regreso a los escenarios de EE.UU

Para cerrar el ciclo de “KM0”, Pablo traerá en febrero su Global Tour KM0 a Estados Unidos, que recorrerá ocho ciudades, comenzando en Miami y pasando por Nueva York, Los Ángeles, Houston y Atlanta, entre otras.

Pablo ya recorrió Latinoamérica con esta gira, que presentó ante unos 100 mil espectadores. Lo mismo hizo en España, con fechas agotadas en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia.

“Es una gira que me ha traído tantas alegrías”, dijo. “[Es] un disco tan personal y tan esperanzador en mi familia y en mi público, que es muy bonito poder tener la oportunidad de seguir [girando] al menos un mes más”.

Después de esta gira, alrededor de septiembre de 2027, Pablo volverá a recorrer el mundo, pero esta vez con “Sinfónico”, un disco bastante ambicioso que verá la luz el 18 de diciembre. El álbum fue grabado en los estudios Abbey Road de Londres junto a la London Recording Orchestra y más de 200 músicos bajo la producción y arreglos de Julio Reyes. El proceso tomó alrededor de un año.

Este trabajo celebra los 15 años de carrera del artista —aunque en realidad ya lleva 17— y reunirá temas de sus siete discos anteriores, entre ellos, éxitos como “Solamente tú”, “Saturno” y “Quién”. Es un disco doble realizado sin la ayuda de los artilugios de la inteligencia artificial.

“Ha sido un trabajo muy humano”, dijo. “Y creo que es lo que hace falta ahora, escuchar el crujido de la madera del piano, escuchar el crujido del arco del violín, las respiraciones, las risas, los llantos, lo humano. Creo que nos queda poco de humano y hay que intentar perseguirlo lo máximo que se pueda”.

No todo el disco es sinfónico, dijo; hay partes donde hace solos con el piano y también hay un set acústico.

Este disco también es el primer proyecto del sello independiente de Pablo, Sirona Music, que, coincidentemente, es la diosa celta de la curación. Fue un nombre que ya tenía otra empresa de Pablo, que fundó antes de que su sobrina se enfermara.

“Cuando busqué el significado casi se me cayeron dos lágrimas”, dijo. “Dije, ‘bueno, pues le meto el Music [a Sirona] y sigue estando presente en nuestra historia, de mi casa, de mi familia, de la curación, de la esperanza. Ojalá que así sea en la música también”.