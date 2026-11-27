André Jardine vuelve a sacudir el mercado de fichajes del futbol mexicano al aparecer en el radar de Tigres y Toluca como uno de los principales candidatos para tomar las riendas de sus respectivos banquillos de cara al torneo Clausura 2027, desatando la expectativa entre las aficiones de ambos clubes que buscan protagonismo inmediato en el campeonato local.

A pesar de que el estratega brasileño ve con buenos ojos la solidez deportiva y económica que representan tanto el proyecto de los felinos como el de los Diablos Rojos, personas cercanas a su círculo aseguran que todavía resulta demasiado temprano para contemplar un retorno a la Liga MX, pues apenas en agosto pasado inició su nueva aventura profesional en el futbol de Arabia Saudita.

¡ANDRÉ JARDINE EN LA MIRA DE TOLUCA Y TIGRES! ????



Tras su paso crítico en Emiratos Árabes, el técnico tricampeón con América suena como opción real para ambos clubes de Liga MX, pese a su cláusula de 6 millones de dólares.



¿Dónde encajaría mejor?#AndreJardine #Toluca? pic.twitter.com/W4XRtEsZMG — POSTA Deportes (@POSTADeportes) November 27, 2026

A lo largo de su trayectoria en los banquillos, el timonel sudamericano se ha caracterizado por respetar los procesos y dar continuidad a sus proyectos deportivos antes de cambiar de aires, una filosofía de trabajo que demostró con creces cuando dirigió a la Selección Olímpica de Brasil en 2021 para conquistar la medalla de oro y posteriormente en su primera etapa en territorio azteca.

Su desembarco en el balompié nacional ocurrió con el Atlético de San Luis, institución en la que permaneció desde el Clausura 2021 hasta el Clausura 2023 sentando las bases de un equipo competitivo que llamó poderosamente la atención de los clubes con mayor presupuesto en el circuito mexicano.

Sin embargo, la etapa más gloriosa de su carrera llegó al frente de las Águilas del América, escuadra a la que dirigió del Apertura 2023 al Clausura 2026 y con la que escribió una época dorada repleta de trofeos en las vitrinas de Coapa que lo catapultó como uno de los técnicos más cotizados del continente.

Bajo su mando y dirección táctica, el conjunto azulcrema conquistó tres títulos de Liga MX, además de sumar un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y un Campeones Cup, palmarés que hoy lo convierte en el objeto del deseo de las directivas de Monterrey y del Estado de México.

Aunque el interés de Tigres y Toluca por repatriar al entrenador brasileño es real, fuentes cercanas al entorno del técnico señalaron que hasta el momento no se ha presentado ningún acercamiento formal ni existe una oferta concreta sobre la mesa que pueda acelerar su salida del balompié de Medio Oriente.

??? Tigres ha sondeado a un nuevo DT: Andre Jardine



No está firme en su actual Club. Una derrota en el partido de Copa podría generar la salida de Jardine del equipo de Shabab Al-Ahli Club



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Por ahora, el nombre de André Jardine se mantiene como una alternativa de lujo dentro de las carpetas de análisis de ambos clubes mexicanos, mientras el estratega sigue enfocado en su actual compromiso internacional, dejando abierta la puerta para un eventual regreso en el futuro.

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