Julián Quiñones no tuvo piedad de su antiguo mentor y le propinó un contundente par de zarpazos a André Jardine al comandar la goleada de 5-1 del Al Qadsiah sobre el Shabab Al-Ahli en la Champions League de Asia, actuación con la que además igualó la histórica marca de Hugo Sánchez de 43 anotaciones en un año natural.

El reencuentro entre los viejos socios del bicampeonato con el América pintaba para ser una fiesta llena de elogios mutuos, luego de que el estratega brasileño deshiciera en halagos al atacante tricolor durante la conferencia previa, al destacar su imponente olfato goleador y su peso en el futbol mexicano.

Sin embargo, en cuanto rodó el balón sobre el terreno de juego, la nostalgia quedó guardada en el vestidor y la Pantera demostró que su pólvora sigue más seca que nunca, arruinándole la noche a un técnico que conoce perfectamente de lo que es capaz cuando tiene espacio frente al marco.

Apenas corría el minuto tres del encuentro cuando el seleccionado nacional prendió un auténtico fogonazo desde fuera del área que le dobló las manos al guardameta Hamad Al-Meqbaali, abriendo el marcador muy temprano y dejando helado al banquillo visitante.

Lejos de conformarse con el golpe de vestidor, el delantero mexicano volvió a aparecer al minuto 13 dentro del área rival para sacar un disparo cruzado y venenoso, imposible de alcanzar para el arquero, firmando así su doblete particular ante la mirada incrédula de Jardine desde la zona técnica.

¡QUIÑONES ALCANZÓ AL PENTAPICHICHI! ???



Con su doblete de este martes, Julián Quiñones llegó a 43 goles en 2026, igualando la histórica cifra que Hugo Sánchez registró en 1989.



Han pasado 37 años para que otro futbolista mexicano alcance esa cantidad de anotaciones en un mismo? pic.twitter.com/Q48WKm9GBv — AS México (@ASMexico) November 24, 2026

Con estas dos dianas, Julián Quiñones alcanzó la cifra mágica de 43 goles en lo que va del año calendario, empatando el mítico récord que el Pentapichichi Hugo Sánchez había dejado grabado en piedra hace casi cuatro décadas durante su etapa gloriosa en el futbol europeo.

Tras el vendaval inicial provocado por el atacante azteca, el conjunto saudí mantuvo el pie en el acelerador y terminó de redondear la fiesta con otro doblete cortesía del neerlandés Tijjani Reijnders, además de un tanto final de Abdulla Al Salem al minuto 86 para concretar la manita.

Por parte del cuadro emiratí que dirige el extimonel azulcrema, el brasileño Mateusão apenas pudo maquillar el marcador con el gol de la honra, insuficiente para evitar una caída dolorosa que contrastó con los 52 partidos y 23 tantos en los que Quiñones y Jardine celebraron juntos en Coapa.

DOBLETE DE QUIÑONES EN LA CHAMPIONS ASIÁTICA



Al Qadsiah esta venciendo 0-2 en Emiratos Árabes visitando al Shabab dirigido por Jardine pic.twitter.com/end0i52wMk — Puskanenka ?? (@puskanenka4) November 24, 2026

Con este triunfo autoritario en el certamen continental, el Al Qadsiah se afianza en el subliderato de la tabla general en la Champions League asiática tras cinco jornadas disputadas, pisándole los talones al Al Ain que comanda la clasificación con 13 unidades.

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