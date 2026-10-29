Julián Quiñones recupera su mejor versión goleadora de cara a la Nations League contra Jamaica

Julián Quiñones sigue sin creer en nadie con el Al-Qadisiya, tal como lo demostró este jueves al colaborar con dos asistencias y un gol en la victoria 6-0 sobre el Al Riyadh, con una buena participación de la famosa “Pantera” mexicana que sin duda sigue justificando su salario con creces en la Liga de Arabia Saudita..

Después de haber atravesado por algunos problemas físicos muy incómodos que terminaron por marginarlo de la pasada fecha FIFA con la Selección Mexicana, el máximo goleador azteca de la pasada Copa del Mundo mandó un mensaje contundente de que se encuentra listo para recuperar su puesto de honor en la convocatoria nacional para los duelos de noviembre.

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? 87' AL RIYADH 0 x 5 AL QADSIAH

? Julián Quiñones

?? Al Juwayr



FALTAVA O DELE!



Passe espetacular de Al Juwayr, o mexicano infiltra na área e só desloca o goleiro! pic.twitter.com/N3828Yntzh — Central do Arabão (@centraldoarabao) October 29, 2026

Este jueves, Julián Quiñones se destapó como uno de los futbolistas más determinantes sobre el terreno de juego para el Al Qadsiah en la estrepitosa victoria por goleada de 6-0 frente a la escuadra del Al Riyadh, duelo donde el atacante naturalizado mexicano se adueñó por completo del espectáculo ofensivo.

Quiñones no solo logró hacerse presente de nueva cuenta en el marcador oficial con una soberbia anotación, sino que además colaboró de forma generosa con dos asistencias precisas en los seis tantos que su escuadra clavó en las redes durante la velada.

Incluso, de acuerdo con los minuciosos datos analíticos de la plataforma Sofascore, el exdelantero de las Águilas del América fue catalogado como uno de los mejores jugadores de todo el compromiso al recibir una sobresaliente calificación de 9.0 sobre 10.

Los números duros del ariete mexicano reflejan que durante los 90 minutos que se mantuvo en la batalla frente al Al Riyadh, además del festejo personal y el par de pases para gol, generó cinco pases clave hacia el frente, ganó dos de cinco duelos individuales y completó un efectivo 79 por ciento de pases correctos hacia sus compañeros de club.

La brillante exhibición de la Pantera sirvió para estar a la par de su compañero Tijjani Reijnders, quien terminó siendo elegido como el jugador más valioso de un partido que resultó un auténtico paseo de salud para los suyos y que sin duda representa buenas noticias para la selección mexicana de cara a los compromisos de la Nations League.

??? JULIAN QUIÑONES SCORES FOR AL QADSIAH AND NOW HAS 86 G+A IN JUST 83 APPEARANCES IN SAUDI ARABIA!



A goal and two assists today.



The Mexican continues his incredible form after his historic Ballon d’Or achievement. ?? pic.twitter.com/NwghCuScuN — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) October 29, 2026

Con este tremendo ritmo de juego recuperado en el balompié de Oriente Medio, el delantero azteca le deja la pelota botando en el área al cuerpo técnico nacional, demostrando que su romance con el gol sigue más vivo que nunca y que se encuentra al cien por ciento en el plano físico para volver a liderar el eje del ataque tricolor.

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