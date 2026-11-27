Un hombre falleció tras recibir un disparo en la cabeza por parte de su hijo luego de una discusión durante la cena de Acción de Gracias el jueves en Canton Township, condado de Washington, según informó la policía.

El tiroteo ocurrió en una vivienda ubicada en el número 300 de Beacon Avenue.

Según el Departamento de Policía Regional de Greene Washington, padre e hijo, posteriormente identificado como Cory Andrew Rodgers, discutieron durante la cena de Acción de Gracias. Rodgers supuestamente amenazó con conseguir un arma, regresar y dispararle a su padre.

“Creemos que el hijo se fue, regresó, sacó una pistola y le disparó a su padre en la cabeza”, declaró el jefe William DeForte del Departamento de Policía Regional de Greene Washington.

El padre fue trasladado posteriormente a un hospital del área de Pittsburgh, según el servicio de emergencias 911 del condado de Washington, donde falleció.

El jefe DeForte indicó que Rodgers fue detenido en Mark Avenue, a pocos minutos del lugar del tiroteo.

“Estamos trabajando diligentemente para presentar cargos esta noche”, comentó el jefe DeForte, quien agregó que aún desconocen el motivo de la discusión. Están hablando con familiares y amigos, algunos de los cuales se encontraban en la casa cuando ocurrió el tiroteo.

Rodgers fue detenido. La unidad forense de la Policía Estatal de Pennsylvania está colaborando con la policía local en la investigación.

El viernes por la mañana, la víctima fue identificada como Gary Rodgers, de 63 años.

“Es muy triste que en estas fechas festivas se saque a relucir lo peor de la gente. Se supone que en estos tiempos debemos reunirnos y agradecernos mutuamente, no hacernos daño”, dijo el jefe DeForte.

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