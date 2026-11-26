Una mujer de Georgia acusada de asesinar a su esposo y luego simular un suicidio, fue declarada culpable del homicidio a tiros ocurrido en 2019.

Lacy Jo Boles, de 43 años y residente de Boles, Georgia, fue declarada culpable de homicidio grave y agresión con agravantes por la muerte de Daniel Akers, de 36 años, según un comunicado de la Fiscalía del Condado de Paulding.

Sin embargo, el jurado la declaró no culpable de homicidio doloso.

Los cargos se derivan del incidente ocurrido el 22 de diciembre de 2019, cuando Boles llamó a la Oficina del Sheriff del Condado de Paulding para informar sobre un posible intento de suicidio, según un comunicado emitido por dicha oficina el 9 de junio de 2020.

Los paramédicos y los agentes acudieron al domicilio y encontraron a Akers muerto con una herida de bala en la cabeza.

Boles declaró a la policía que Akers se disparó a sí mismo cuando ella forcejeó para arrebatarle el arma, según informó WSB.

Durante el juicio de siete días, miembros de las fuerzas del orden testificaron sobre las pruebas recabadas durante la investigación, las cuales demostraron que, efectivamente, Boles disparó a Akers, según un comunicado de la Fiscalía del Condado de Paulding.

Boles le disparó y manipuló la escena para simular un suicidio, según informaron los fiscales, de acuerdo con East Idaho News.

“Durante casi siete años, la familia del Sr. Akers ha esperado respuestas y justicia”, declaró el fiscal Robert S. Lane en el comunicado. “Si bien ningún veredicto puede reparar esta pérdida, la condena de hoy garantiza que la acusada será responsable de sus actos. La justicia en este caso no fue rápida ni fácil, pero la verdad prevaleció”.

Tras la muerte de Akers, los detectives descubrieron rápidamente “inconsistencias” con la declaración de Boles a las autoridades, según indicó la oficina del sheriff en un comunicado de 2020.

Los resultados de la autopsia de Akers confirmaron sus sospechas.

El 29 de mayo de 2020, tras retrasos debido a la pandemia de COVID-19, los resultados de la autopsia de Akers, realizada por el Laboratorio Criminalístico de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI) en Atlanta, revelaron que la herida de bala que sufrió Akers no fue autoinfligida.

Boles fue arrestada y se declaró no culpable de los cargos de asesinato con premeditación, asesinato, agresión con agravantes, declaraciones falsas y manipulación de pruebas.

Fue puesta en libertad bajo fianza de $100,000 dólares el 6 de junio de 2020.

Durante el juicio, el fiscal Jason Treadaway explicó que cuando Akers llegó a casa la noche de su muerte, fue “emboscado y ejecutado en su propio sótano”, según informa WSB-TV.

El abogado de Boles, Brian Steel, declaró ante el jurado que Akers no se había comportado con normalidad en los meses previos al tiroteo, según informa Court TV.

También declaró que ambos tenían una relación tormentosa y discutían mucho, incluso la noche de su muerte.

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