Una mujer de Ohio que amenazó con matar a su exesposo mientras dormía y disparó dos veces dentro de su casa fue condenada a al menos 14 años de prisión.

Amanda Heller, de 31 años, fue sentenciada a entre 14 y 17 años y medio de prisión en el condado de Williams, según The Bryan Times y The Tampa Free Press.

La sentencia de Heller se produce después de que se declarara culpable en octubre de cargos menores de agresión con agravantes y robo con allanamiento de morada en relación con el incidente de abril, según documentos judiciales obtenidos por People.

Tras su arresto por un cargo de agresión con agravantes, un gran jurado acusó formalmente a Heller en mayo de cuatro cargos: intento de asesinato con agravantes, robo con allanamiento de morada con agravantes, violencia doméstica y disparo ilegal de arma de fuego contra una vivienda o escuela, según documentos judiciales.

Las autoridades escribieron en la denuncia penal contra Heller que ella entró en la casa de la víctima el 26 de abril mientras él estaba en la cama, lo amenazó de muerte y disparó dos veces con una pistola. El nombre de la víctima fue censurado, pero posteriormente se identificó como el exmarido de Heller.

En un memorando de sentencia presentado por la abogada de Heller, Kati Tharp, escribió que Heller sí disparó dos veces en la casa de su exmarido ese día, pero afirmó que su clienta “sostiene que su intención era asustar al Sr. Heller, no dispararle ni herirlo físicamente“.

Aunque Heller se declaró culpable de robo con allanamiento de morada, su abogada indicó en el memorando de sentencia que su exmarido declaró a la policía que la había invitado a su casa y que ella no había entrado por la fuerza. Según la ley de Ohio, el robo con allanamiento de morada no requiere necesariamente la entrada forzada.

El Sr. Heller señaló que la Sra. Heller le apuntó con el arma y lo amenazó de muerte, pero él no creyó que le estuviera apuntando cuando se efectuaron los disparos, según consta en el informe.

De acuerdo con el informe, los investigadores encontraron dos impactos de bala en la vivienda: uno en el techo de un dormitorio y otro en la pared que separa la cocina del comedor.

El incidente se produjo tras una disputa por la venta de una propiedad que aún no se había resuelto, lo que obligó a la expareja a retomar el contacto, según indica el informe.

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