Un hombre de Ohio mató a sus exsuegros y se quitó la vida el día del cumpleaños de su expareja

Un hombre asesinó a tiros a sus exsuegros dentro de una casa en North Royalton la noche del martes, antes de quitarse la vida, según la policía de North Royalton.

Stefan Pascu, de 71 años, fue hallado muerto dentro de la casa ubicada en el número 8920 de Tiffany Drive, junto con sus víctimas, Sorin Ciortan y Emilia Ciortan, ambos también de 71 años, quienes eran los padres de la exesposa de Pascu, según el sargento John Stolarski de la policía de North Royalton.

Una investigación de 3News Investigates, basada en los registros judiciales y de propiedad del condado de Cuyahoga, revela que Pascu había estado involucrado en procesos judiciales por violencia doméstica durante más de dos décadas —en cuatro casos, dos matrimonios y dos divorcios— y que la casa donde ocurrieron los asesinatos la había comprado él mismo 20 años antes.

La policía recibió una llamada al 911 aproximadamente a las 7:57 p.m. El martes 10 de noviembre, una mujer llamó al 911 para informar que el vehículo de su exmarido, del que estaba separada, estaba estacionado en la entrada de la casa de sus padres en Tiffany Drive.

Les dijo a los operadores que no podía comunicarse con sus padres y describió a su exmarido como un intruso. Cuando llegaron los agentes, les advirtió que su exmarido era “inestable” y les dijo: “Van a necesitar más agentes”, según el sargento Stolarski.

Durante la llamada al 911, el operador le preguntó a la mujer si tenía alguna idea de por qué Pascu habría ido a la casa.

“Es mi cumpleaños, y él ha estado muy enojado y no me ha dejado en paz durante más de 10 años. Estamos divorciados, y él regresó de Rumania. Lleva aquí un mes más o menos. Ha estado actuando de forma muy extraña”, dijo.

Stolarski destacó la importancia del cumpleaños de la persona que llamó. “Eso podría haber influido”, dijo. “Si es inestable, si quiso hacer algo simbólico porque era el cumpleaños de ella”.

Los agentes encontraron la puerta principal abierta y entraron a la casa. Encontraron a Sorin Ciortan en el piso de arriba con una herida de bala en la cabeza y a Emilia Ciortan en el comedor, también con una herida de bala en la cabeza.

El vehículo de Pascu seguía en la entrada, pero no lo habían encontrado dentro. Los agentes se retiraron. Se activó la unidad táctica de la Oficina de Cumplimiento de la Ley del Suroeste, que finalmente encontró a Pascu muerto en una habitación de la planta baja con una aparente herida de bala autoinfligida y un revólver cerca del cuerpo.

Stolarski dijo que Pascu no tenía antecedentes penales conocidos y que no había órdenes de protección vigentes en ese momento. No se ha informado de que Pascu dejara una nota ni de que contactara a familiares o amigos con antelación.

3News Investigates descubrió que Pascu estuvo involucrado en casos de derecho familiar desde 2003, incluyendo dos matrimonios y dos divorcios. Su segundo matrimonio con la hija de los Ciortan terminó en divorcio en 2016.

Los registros de propiedad del condado muestran que Pascu compró la propiedad ubicada en el número 8920 de Tiffany Drive el 20 de octubre de 2006, tres días después de que se finalizara su primer divorcio y dos días antes de casarse con la hija de los Ciortan. En marzo de 2008, la incluyó en la escritura.

Tras su divorcio en 2016, el nombre de Pascu fue eliminado de la escritura. Su exesposa se convirtió en la única propietaria de la vivienda. En junio pasado, aproximadamente cuatro meses y medio antes de los asesinatos, transfirió la propiedad a su nombre y al de su nuevo esposo. Sin embargo, ella no vivía en la casa; la policía afirma que sus padres eran los residentes.

Los investigadores no han revelado el móvil de los asesinatos. La Oficina de Investigación de Ohio está colaborando en el caso.

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