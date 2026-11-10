“Yo maté a ese tipo”: un hombre de Idaho asesinó con una espada a su vecino porque desconfiaba de él

La policía de Idaho afirma que un hombre les dijo: “Yo maté a ese tipo”, debido a una profunda desconfianza, tras encontrar a la víctima en un auto con una espada clavada en el torso.

Ronald Cantrell, de 69 años, está acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de Wayne Weberpal, según consta en los registros judiciales.

De acuerdo con una declaración jurada de arresto por causa probable obtenida por East Idaho News, la policía respondió a una llamada por apuñalamiento alrededor de las 2 p.m. del jueves en un apartamento en el número 1100 de North Main Street en Pocatello.

Al llegar, encontraron a un hombre, posteriormente identificado como Cantrell, de pie junto a un auto con las manos en alto. Los agentes esposaron a Cantrell y, mientras lo llevaban al auto patrulla, supuestamente dijo: “Yo maté a ese tipo”, según la declaración jurada.

La policía regresó al auto, donde encontraron a Weberpal con una espada clavada en el lado izquierdo de la parte superior del torso, debajo de la axila, según consta en el informe policial. Fue declarado muerto.

Según los informes, el sospechoso hizo varias declaraciones más sobre el asesinato de la víctima, su vecino, a quien llamó “un loco”.

“[Cantrell] luego declaró: ‘Saqué el arma y le corté la suya’. [Cantrell] continuó haciendo declaraciones sobre un arma de fuego con silenciador y se refirió repetidamente al otro hombre como ‘un asesino'”, escribieron los agentes.

Los agentes encontraron un rifle con silenciador, pero tenía un seguro en el gatillo, lo que contradecía la afirmación de Cantrell de que disparó a la víctima en defensa propia, según la declaración jurada.

Posteriormente, el sospechoso les dijo a los investigadores que sentía una profunda desconfianza hacia Weberpal.

“Cantrell describió en varias ocasiones que creía que la víctima lo estaba esperando para tenderle una emboscada”, según la denuncia. La policía llevó a Cantrell a la cárcel del condado de Bannock, donde permanece detenido con una fianza de 500.000 dólares. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 18 de noviembre.

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