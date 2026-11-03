Condenan a exprofesor de Ohio que asesinó a su esposa tras ser extorsionado por otra mujer con fotos suyas desnudo

Un exprofesor de la Universidad Estatal de Ohio, quien confesó a la policía haber asesinado a su esposa tras ser víctima de una supuesta extorsión sexual, fue condenado a entre 15 años y cadena perpetua.

James S. Hill, de 77 años, se declaró culpable de asesinato y crueldad animal el 28 de octubre, según documentos judiciales obtenidos por la revista People. Un juez lo sentenció ese mismo día en el condado de Franklin, Ohio.

Hill cumplirá una condena de entre 15 años y cadena perpetua por el asesinato, con posibilidad de libertad condicional tras 15 años. También recibió una sentencia de 12 meses por el cargo de crueldad animal, que se cumplirá simultáneamente con su condena.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, la fiscalía desestimó el cargo de asesinato agravado en su contra, según los documentos judiciales.

La declaración de culpabilidad se produce casi un año después de que Hill fuera acusado de asesinar a su esposa, Mary Hill, de 64 años, en su domicilio en Upper Arlington, Ohio.

El caso se remonta al 9 de noviembre de 2025, cuando la policía acudió al domicilio de la pareja en Upper Arlington, Ohio, después de que Hill llamara brevemente al 911 pidiendo ayuda, según documentos judiciales citados por The Columbus Dispatch, ABC6 y Cleveland.com.

Los investigadores fueron informados de que Hill se había estado comunicando con una mujer que conoció en un sitio de citas y le había enviado fotos desnudo. Supuestamente, afirmó que la mujer lo amenazó con publicar las imágenes a menos que le pagara $15,000 dólares, según documentos judiciales citados por Cleveland.com.

Hill habría declarado a los investigadores que, ante la presión, “solo se le ocurría una forma de salir de la situación”, que era matar a su esposa y luego quitarse la vida, según documentos citados por 10TV.

También habría descrito cómo apuñaló a Mary en el pecho mientras le daba un masaje, disculpándose con ella al hacerlo, informó ABC6.

Mary fue declarada muerta en el lugar. Hill también se apuñaló a sí mismo y fue hospitalizado tras el incidente, informó el medio. Hill también declaró a la policía que intentó matar a su perro después de apuñalar a Mary.

Sigue leyendo:

– Madre de Virginia fue acusada de homicidio tras dejar a su bebé de 8 meses en la bañera con la llave abierta.

– Hombre admite haber asesinado a su padre cuando tenía 17 años en New Hampshire.