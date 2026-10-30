Madre de Virginia fue acusada de homicidio tras dejar a su bebé de 8 meses en la bañera con la llave abierta

Una madre en Virginia ha sido acusada de homicidio después de que su bebé de 8 meses fuera dejado solo en una bañera con el agua corriendo y falleciera.

La Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun (LCSO) y el Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Loudoun respondieron a una llamada sobre un bebé inconsciente el 10 de septiembre, según informó la LCSO en un comunicado el jueves 29 de octubre.

Al llegar, los servicios de emergencia encontraron a tres niños de entre 8 meses y 8 años de edad.

La investigación determinó que la bebé de 8 meses, cuya identidad no fue revelada, había sido dejado en una bañera con el agua corriendo sin supervisión de un adulto.

Rosellena Pisani, de 30 años, la madre de la niña, fue acusada de homicidio, dos cargos de abuso infantil y tres cargos de poner en peligro la vida de un menor, informó la oficina del sheriff.

“Este es un caso desgarrador que involucra la muerte de un bebé indefenso y circunstancias que ningún niño debería tener que soportar”, declaró el sheriff Mike Chapman.

“Los padres y cuidadores tienen la responsabilidad fundamental de proteger a los niños a su cargo”, declaró.

“Nuestros investigadores han trabajado diligentemente para esclarecer los hechos de este caso, y mantenemos nuestro compromiso de buscar justicia para esta niña, garantizando al mismo tiempo la seguridad y el bienestar de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad”.

Pisani tiene una audiencia programada para este 30 de octubre.

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